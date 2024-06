Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: fléchit vers 7.860, nos OAT se tendent de +12Pts base information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 17:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris semble en mesure de clôturer à bonne distance des 'plus bas du jour' continue d'afficher de lourdes pertes ce lundi (-1,8%) suite à la secousse provoquée hier par les résultats des élections européennes et l'annonce d'une prochaine dissolution de l'Assemblée nationale.

L'incertitude politique et économique qui en résulte déclenche un fort mouvement vendeur sur le marché, ciblant en particulier les valeurs bancaires (les rendements se tendent de +11Pts en France et en Italie où la droite -qualifiée d'extrême- s'et imposée comme la première force politique de ces 2 pays).



Vers 17H, l'indice CAC 40 gravite autour de 7.860points, dans un volume un peu plus étoffé de 2,5MdsE (ce n'est pas non plus une liquidation massive, loin s'en faut) et se retrouve au plus bas depuis le mois de février (le gain annuel se trouve réduit à +4%).



Les autres Bourses européennes parviennent largement à limiter leur repli. Francfort cède 0,6%, l'AEX seulement -0,1% et l'Euro STOXX 50 perd 1% mais 'sauve' les 5.000 (l'indice est plombé par nos valeurs bancaire avec Sté Générale à -8% et BNP-Paribas à -5,5%, Vinci -5%... et le luxe).

Wall Street a rouvert sans direction avec un S&P500 à -0,1% tandis que le Dow Jones est stable et le Nasdaq affiche +0,1%.



Alors que le sujet principal de la semaine était censé être la réunion de la Réserve fédérale, prévue mercredi, le thème de la politique s'est brutalement invité sur les marchés ce matin.



La victoire du Rassemblement National, avec 31,4% des votes, à l'issue des élections européennes a notamment déclenché une tempête politique et financière qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone.



En réaction, le président français Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, une première depuis 1997, et des élections anticipées auront lieu les 30 juin et 7 juillet.



Ce choc vient ouvrir une période d'interrogation concernant l'évolution du panorama politique français.



'Dans une campagne extrêmement courte, tout laisse à croire que le RN sera le premier parti de la future Assemblée', pronostiquent les équipes d'Oddo BHF.



'En toute logique, le président devrait nommer le Premier ministre dans ce parti et se préparer à une 'cohabitation', prédit la banque privée.



D'après IG France, cette phase d'incertitude politique offre aux investisseurs une fenêtre de tir pour prendre un peu leurs gains sur l'indice.



Dans cette phase de stress politique, les investisseurs et notamment les investisseurs étrangers peuvent choisir de 'désensibiliser' un peu leur exposition à l'indice français en attendant d'y voir plus clair', souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le stratège rappelle que le CAC était jusqu'ici l'un des indices européens les plus chers avec un ratio cours-bénéfice (PER) proche de 16x, contre 9,2x pour le FTSE MIB italien ou 11,3, fois pour l'IBEX espagnol



Sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans français se tend de 12,5 points de base à 3,235% après les élections et celui de l'obligation allemande de 5,5 points de base à 2,662%.

Les T-Bonds se dégradent de +4Pts à 4,47% à 48H du communiqué final de la FED, avec un maintien des taux anticipé à 100%, et à 60% jusqu'au 4ème trimestre 2024.



L'euro creuse fortement ses pertes (-0,6%) face au dollar en retombant, autour de 1,07350, à un plus bas d'1 mois contre le billet vert.



Le baril de 'Brent' reprend +1,6% vers 80,7$ et l'Or refranchit les 2.300$ (sa forte chute de jeudi et vendredi fut causée par la tension des taux mais également la rumeur de l'arrêt des achats chinois de 'physique' par la PBOC





