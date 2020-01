Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : finit sous 6.045, c'est décevant à tout point de vue Cercle Finance • 10/01/2020 à 18:40









(CercleFinance.com) - Déception, Paris retombe (-0,09%) in extremis sous les 6.045Pts, ce qui prive d'une part le CAC40 d'un record de clôture mais également d'un hebdomadaire qui se serait inscrit dans le sillage de l'Euro-Stoxx50 (+0,45%) mais également du DAX30 (+2,2%) ou du Nasdaq (même score). Statu-quo donc a paris avec un léger biais baissier, mais aucune indication de retournement, si ce n'est que les indicateurs techniques sont spectaculairement surachetés... mais cela fait 3 mois qu'ils sont dans la zone rouge (et rien ne se passe). Surveiller en cas de repli le palier des 5.900: la marge de sécurité avant un pré-signal de correction est d'environ 2,5%, cela semble confortable.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.09%