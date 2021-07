Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : finit presque au zénith, dopé par les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+1,85% à 6.468) achève d'effacer ses pertes de lundi dans le sillage des marchés asiatiques et américains (+1,5% mardi, +0,5% en moyenne ce mercredi) : les (très) bons résultats d'entreprises éclipsent en moins de 24H les inquiétudes qui continuent d'entourer la propagation du variant Delta, en Europe comme aux Etats-Unis. A noter pour le symbole, le re-franchissement des 5.000 points par le SBF120 (vers 5.060). Il s'est échangé 1,95MdE à 17H29, un volume supplémentaire de 50% s'est rajouté au 'fixing', à 3,41MdsE. Pour les analystes, l'un des éléments déterminants de la tendance à Paris va être la capacité du CAC à se maintenir durablement au-dessus de l'ex-support majeur des 6.400 points, et du SBF-120 au-dessus de 5.000. L'Euro-Stoxx50 qui grimpe de +1,8% refranchit allègrement le seuil des 4.000 (vers 4.027), le FT-100 à Londres (+1,7%) renoue avec les 7.000 points. Wall Street a, de son côté, effacé dès mardi soir une bonne partie de ses pertes de lundi en matérialisant un rebond assez convaincant : les gains s'étagent entre +0,5% (Nasdaq), +0,6% (S&P500) et +0,7% (Dow Jones). L'agenda économique était désespérément vide ce mercredi et le sentiment de marché a été influencé par les nombreuses publications de résultats. Ces derniers se situent au-delà des espérances les plus audacieuses : les données 'IBES' publiées par Refinitiv attestent que les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient avoir bondi de près de +73% au 2ème trimestre (65% était jusqu'à présent considéré comme 'optimiste') ceux du STOXX 600 de 115,2% par rapport à l'an dernier (normal : les économies de la zone Euro avaient été fermées durant 2 mois, provoquant l'effondrement complet de l'activité et des bénéfices... ça repart de très très bas). Hier soir, le géant américain du streaming Netflix a fait part de comptes trimestriels relativement décevants (la conquête de nouveaux abonnés plafonne), mais le titre progresse grâce aux projets du groupe dans les jeux vidéo. Plusieurs poids lourds de la cote américaine ont dévoilé leurs performances trimestrielles aujourd'hui avant l'ouverture de New York, dont Coca-Cola (les bénéfices battent le consensus de 10%) ou Johnson & Johnson. La labo 'J&J' a publié un bénéfice ajusté de 2,48$/titre, en hausse de 48,5%, 10% au-dessus du consensus de 2,29$. Le chiffre d'affaires a bondi de 27,1% à 23,3Mds$ et J&J s'attend à 2,5Mds de ventes pour son vaccin anti-Covid cette année, malgré des doutes quant à l'efficacité du vaccin contre le variant Delta. Les prévisions annuelles sont relevées d'un objectif de chiffre d'affaires moyen de 92Mds$ à une fourchette 93,8 et 94,6Mds$ En Europe, le début de journée a été marqué par les publications d'ASML, Novartis et SAP qui sont toutes ressorties supérieures aux attentes. ASML s'envole de +4% et entraîne ST-Micro (+3,5%) dans son sillage. Du côté des valeurs, Airbus et Safran s'imposent comme leaders du CAC40 avec +4,5%, coiffés au poteau par Publicis avec +4,8%. Vallourec domine le SBF-120 avec +6,3%, Somfy réalise le 'carton du jour' avec +13% et record absolu (suite à la publication de résultats en hausse de +40%). Plastic Omnium (+4,9%) vise désormais une marge opérationnelle d'au moins 6% du chiffre d'affaires en 2021 et une génération de cash-flow libre significativement supérieure à 220 millions d'euros. Au premier semestre, l'équipementier automobile a réalisé un résultat net part du groupe de 142 millions d'euros, après une perte de 404 millions un an auparavant. Alstom annonce avoir réalisé l'émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, émission dont le livre d'ordres a été sur-souscrit plus de 2,4 fois. Vallourec (+7%) annonce une révision à la hausse de ses perspectives pour l'année 2021, visant désormais un résultat brut d'exploitation entre 475 et 525 millions d'euros, et un flux de trésorerie disponible entre -240 et -160 millions.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.85%