CAC40: finit la semaine et le mois boursier au plus haut information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 17:16

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris tient la cadence depuis 16H: les acheteurs sont maîtres du jeu et le CAC40 flirte avec ses plus haut du jour (+0,6% à 7430).

Le CAC40 termine la semaine sur un gain global de 0,65% et le terme boursier de juillet sur une avance symbolique de 0,5% (c'est cette séance des '3 sorcières' qui a fait la différence en hebdo comme en mensuel).

Le CAC40 est venu tester la partie haute de son canal baissier de moyen terme, située au-dessus de 7430 points, un obstacle à effacer pour espérer continuer à renouer avec les sommets.



A noter l'extrême faiblesse des volumes sur le CAC à 30 minutes de la clôture avec à peine 1,6MdsE échangés, malgré l'échéance mensuelle du jour.



L'Euro-Stoxx50 se contente de la moitié avec +0,3% à 4.387, un écart comparable à celui affiché par Wall Street (score identique sur le 'Dow' et le 'S&P'), au lendemain d'un gros trou d'air sur le compartiment des semiconducteurs (le SOXX a dévissé de -3,6%).



Le mois de juillet se solde par une belle hausse des principaux indices US (+2,5 à +3%) et le Dow Jones (+0,3%) réussit l'exploit d'aligner une 10ème séance de hausse consécutive (le S&P500 en est à 9 sur 10), soit un funiculaire haussier de 2 semaines que l'on peine à expliquer vu le contexte et le niveau d'endettement des Etats Unis, des ménages et des entreprises.



La journée a été pauvre en chiffres 'macro' mais les résultats trimestriels vont continuer de pleuvoir aujourd'hui avec notamment les comptes d'American Express et de SLB, mais il faudra attendre les annonces des GAFAM, la semaine prochaine, pour voir se dessiner une véritable tendance.



Les intervenants de marché font montre d'une certaine prudence en raison de l'échéance de la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui se tiendra mardi et mercredi prochains.



Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à plusieurs grandes devises internationales, se stabilise après s'être refait une santé hier: il grappille +0,1% et tente d'accrocher les 101 (l'Euro s'effrite de -0,1% vers 1,114.

Légère détente sur l'obligataire avec -3Pts sur nos OAT (3,98%) et le Bunds (2,45%)



Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group annonce qu'à compter du 20 juillet, Philippe Krief succède à Laurent Rossi au poste de CEO de la marque Alpine.



Air Liquide annonce investir près de 200 millions de dollars dans deux nouveaux centres de production de matériaux avancés à Taïwan et en Corée du Sud.



Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 1 454,1 millions d'euros au 1er semestre 2023, en hausse de 7,8 % (1 348,3 millions d'euros au 1er semestre 2022).

Les T-Bonds se détendent de -3,5Pts vers 3,818%... soit une quasi stabilité en hebdo.



Thales publie au titre de son premier semestre 2023 un résultat net ajusté part du groupe par action en hausse de 15% à 3,91 euros, et un EBIT de 993 millions d'euros, soit 11,4% du chiffre d'affaires, contre une marge de 10,8% un an auparavant.