CAC40 : finit la semaine en beauté, W-Street tente de monter

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ne lâche rien alors que le terme boursier de décembre vient de démarrer: le CAC poursuit sa hausse en cette séance des '3 sorcières' qui conclut un des meilleurs mois boursier de novembre des 20 dernières années.

Le CAC reste en hausse de 0,9% vers 7.233 points et gagne pour l'instant 2,7% en hebdo (dans un volume soutenu de 3,5MdsE), et engrange plus de 6% depuis le 20 octobre dernier.

L'euro-Stoxx50 n'est pas en reste avec +0,9% à 4.340Pts et +3,3% sur la semaine.



A Wall Street, les marchés d'actions américains sont pour l'instant sans direction (le S&P500 grappille 0,1%, le Doiw Jones est stable) se dirigent eux aussi vers une semaine presque 100% positive, avec une hausse hebdomadaire de l'ordre de 2% pour le Dow Jones comme pour le Nasdaq qui tentera d'aligner une 14ème séance de hausse sur 16 (donc un ratio de 7 hausses pour une seule séance de repli symbolique).



Si les investisseurs font désormais clairement le pari d'une fin du cycle de resserrement monétaire des grandes banques centrales, le ralentissement des pressions inflationnistes ne les ont pas totalement rassurés.



'Il est clair que la lutte des banques centrales contre l'inflation est loin d'être terminée', estime Thomas Hempell, économiste chez Generali Investments.



'Les taux se maintiendront probablement à leur niveau actuel en pause prolongée - les premières baisses de taux étant peu probables avant le second semestre 2024', souligne l'analyste.

Les T-Bonds US se dégradent marginalement ; le '10 ans' revient sur 4,462%, mais efface pas loin de 20 points de base sur la semaine.



Peu de mouvement en Europe où les Bunds affichent -0,5Pts (2,5830%); les OAT ou les BTP italiens sont totalement figés à 3,418% et 4,348% respectivement (la semaine s'achève sur une détente moyenne de -15Pts).



Les données économiques parues cette semaine se sont révélés mitigées mais les opérateurs ont surtout retenu la modération de l'inflation.



Le Département du Commerce fait état d'une hausse de 1,9% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en octobre, à 1.372.000 en rythme annualisé, un niveau plutôt au-dessus des attentes des économistes.



De même, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont augmenté de 1,1% à 1.487.000 en rythme annualisé le mois dernier, dépassant eux-aussi le consensus.



Le marché pétrolier tente d'enrayer sa correction due à la perspective de plus en plus sérieuse d'un ralentissement de l'économie mondiale, mais se dirige lui aussi vers de lourdes pertes sur la semaine.



Le Brent grignote 1% à 78,25 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se redrese vers 73,5 dollars.





