CAC40: finit la séance en roue libre, après pluie de records

(CercleFinance.com) - Mission accomplie : cette dernière séance de la semaine, du mois et du trimestre s'est soldée par un feu d'artifices de records absolus mais il demeure un petit suspens concernant la capacité du CAC40 à terminer dans le vert.



Le CAC est allé tester comme à la parade, l'objectif long terme des 8.250 points (qui aurait dû être atteint au mieux ben fin d'année selon les prévisions de début janvier), le CAC40 'GR' (dividendes inclus) a inscrit la marque symbolique des 25.000Pts, contre 20.500 fin octobre 2023... avant de retomber sous 24.900.

L'Euro-Stoxx50 a franchi sans surprise les 5.100 (+12,8% annuel) mais il ne conserve que 0,1% de gain, le DAX40 gravite de nouveau au-delà de 18.500.

Wall Street semble bin parti pour réaliser un carton plein de records si les scores d'ouverture sont confirmé ce soir, avec un Dow Jones à 39.850 (+0,2%), un S&P500 à 5.255 (+0,15%)... mais le Nasdaq est un peu à la peine et préserve juste l'équilibre.

Avant le long week-end pascal, - les marchés occidentaux ferment boutique ce soir pour ne rouvrir que lundi pour Wall Street et mardi pour les places européennes - les investisseurs ont découvert la dernière estimation de la croissance du PIB américain au 4ème trimestre: il est révisé de +0,2% à la hausse et ressort à 3,4% en rythme annualisé, selon une troisième estimation du Département du Commerce.

La croissance de la première économie mondiale s'inscrit donc en ralentissement d'autant moins fort par rapport au taux de 4,9% observé au troisième trimestre (Jefferies anticipait une confirmation de l'estimation précédente).



Cette révision reflète principalement celles à la hausse des dépenses de consommation et de l'investissement fixe non résidentiel, qui ont été en partie contrebalancées par une révision à la baisse de l'investissement dans les stocks privés.



Le Département du Travail annonce 210.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine dernière, un chiffre en repli de 2.000 par rapport à celui révisé de la semaine précédente (212.000 au lieu de 210.000).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 211.000, soit une baisse de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 24.000 pour s'établir à 1.819.000 lors de la semaine du 16 mars, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est finalement améliorée en mars, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce jeudi.



L'indice de confiance calculé sur la base de cette enquête réalisée auprès des ménages est remonté à 79,4, au lieu de 76,5 annoncé en version préliminaire, après 76,9 au mois de février.



C'est la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle qui a particulièrement progressé, à 82,5 contre 79,4 en février, tandis que le sous-indice mesurant leurs attentes s'est redressé à 77,4, après 75,2 le mois dernier.



Ces résultats montrent surtout une dégradation des anticipations d'inflation des consommateurs à un horizon d'un an, désormais estimée à 2,9% au lieu de 3% le mois passé.



Demain, alors que les marchés seront fermés, l'indice PCE des Etats-Unis pourrait aussi apaiser ou renforcer les inquiétudes sur le réveil de l'inflation.



Si la Bourse de New York rouvrira dès lundi, les portes des marchés boursiers européens resteront, elles, closes jusqu'à mardi matin.



Dans ce climat d'attentisme avant le week-end pascal et à la veille d'une statistique américaine majeure, les T-Bonds se stabilisent vers 4,198%, de même que les Bunds et nos OAT se tendent de +2,5Pts à 2,807%; l'euro recule légèrement face au billet vert, de -0,15% à 1,079$/E (-0,1%) et le pétrole 'Brent' (+1,2%) finit le trimestre au zénith à 87,4$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés, Trigano affiche un chiffre d'affaires au titre de son premier semestre 2023-24 en croissance de 18,4% à près de 1,91 milliard d'euros, les ventes du deuxième trimestre comptable (+17,8%) confirmant la tendance observée depuis le début l'exercice.



Dans le prolongement de son annonce de la veille, Renault Group indique avoir vendu à Nissan 99.132.100 actions Nissan, représentant environ 2,5% du capital du Japonais, vente entraînant un flux de trésorerie positif de 358 millions d'euros.



Viel & Cie publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en augmentation de 33,4% à 98,1 millions d'euros et un résultat d'exploitation (y compris sociétés associées) en progression de 25,8% à 172,1 millions.





