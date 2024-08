Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : finit bien la séance malgré W-Street plus hésitant information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Le vert domine largement en Europe mais les gains s'érodent un peu depuis la réouverture de Wall Street: les indices US ont effet inversé la vapeur puisque le Dow Jones cède -0,2%, le S&P500 est stable vers 5.600 et le Nasdaq tente de préserver l'équilibre.



L'avance s'est réduite à +0,4% sur l'E-Stoxx50, +0,3% sur l'Eurofirst-600, mais cela suffit à effacer les pertes de mardi : bourse de Paris évolue au milieu du peloton, avec un gain de +0,5%.

Le CAC40 tutoie 7.525 après avoir renoué en intraday avec ses niveaux de clôture du 31 juillet (7.531), dans le sillage de Pernod (+2,6%), Renault (+1,8%), ST-Micro (+1,6%), l'oréal (+1,5%).



Depuis son plancher annuel atteint le 6 août, le CAC 40 a réussi à reprendre pas loin de 5%... mais cela reste modeste en regard du Nasdaq qui a repris +10%.

La prudence reste de mise à la veille de l'ouverture de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole.

Jerome Powell, le président de la Fed, prononcera vendredi un discours très attendu, en attendant, les chiffres relatifs à l'emploi US (chômage hebdo) seront scrutés avec attention demain (pour l'heure, les chiffres mensuels de création d'emplois ont été systématiquement revus à la baisse depuis janvier).

Les choses pourraient notamment se gâter demain avec la parution des indices PMI 'flash', qui devraient montrer un nouveau ralentissement de la croissance de l'activité sur le Vieux Continent.



Côté 'chiffres du jour', l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont connu une baisse de 4,6 millions de barils par rapport à la semaine précédente, à 426 millions de barils lors de la semaine du 12 août.



L'agence précise que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 3,3 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 1,6 million de barils, par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 92,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.

Le WTI rechute de -1% après cette publication, de +0,8% vers -0,2% à 73,05$, le Brent grappille encore 0,3% à 77,4 dollars.



Sur le marché obligataire, les rendements de référence américains et européens se détendent de -2,7Pts de base sur les T-Bonds 2034 à 3,7920%.

La détente s'élève à -1,5Pt sur le Bund allemand de même échéance à 2,1980%, nos OAT effacent -2,7Pts à 2,915%, les BTP effacent -2Pts à 3,5710%.



La parité Euro/$ est figée depuis mardi soir vers 1,1130 tandis que l'or gagne 0,1%, à 2510$ l'once.





