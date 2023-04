CAC40: finit avril au +haut (+9% sur l'échéance, 0,3% hebdo) information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 15:52

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,2% à 7.550) s'apprête à boucler une 5ème semaine de hausse (+0,3 à +0,4% depuis le 14 avril), avec au passage un nouveau record inscrit à 7.561Pts: plus les cours montent, plus les volumes d'échange se contractent (ce qui est l'antithèse d'un scénario haussier classique, l'afflux des acheteurs gonflant l'activité).



Le secteur du 'luxe' continue de s'imposer comme la thématique hégémonique (33% de la capitalisation du CAC, 40% des volumes) avec l'Oréal a un nouveau zénith (+1,9% à 437E), Essilor +7% (égalant son record des 190E de mi-novembre 2021).

Cette journée des 'trois sorcières', marquée par l'échéance de contrats à terme et l'arrivée à expiration d'options s'inscrit dans la continuité des 9% gagnés depuis le 18 mars dernier, le gain annuel culmine à 16,5E.



L'Euro-Stoxx50 n'est pas en reste avec +0,1%, remontant à 5Pts de son record de clôture des 4.400Pts.

Wall Street vient de rouvrir en légère hausse avec +0,10% sur le Dow Jones, stabilité sur le S&P500... et le Nasdaq fait cavalier seul à la baisse avec -0,1% (pour résumer, les écarts sont de 'l'épaisseur du trait').

En l'absence d'indicateurs économiques US de premier plan, ce sont une nouvelle fois les publications de résultats d'entreprise qui animent la cote.



Parmi les groupes ayant publié leur comptes avant l'ouverture, Procter & Gamble ouvre en hausse de 3% après avoir relevé ses prévisions de croissance pour 2023 du fait de la vigueur de ses prix de vente: c'est l'aveu que l'entreprise n'hésite pas à faire payer le prix fort aux consommateurs, s'agissant de produits de 1ère nécessité... les acheteurs n'ont pas le choix et encaissent les hausses.



SLB, l'ex-Schlumberger, est en revanche boudé malgré un début d'année solide, qui l'a vu faire progresser son chiffre d'affaires de 30% au premier trimestre pour un BPA en hausse de 85%.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'indice PMI en zone euro. L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale dans la zone s'est redressé de 53,7 en mars à 54,4 ce mois-ci, signalant ainsi une forte croissance de l'activité du secteur privé de la région, à son rythme le plus élevé depuis 11 mois.

La France en revanche voit l'activité chuter de 47,3 à 45,5, au plus bas depuis 3 ans.



Selon les enquêteurs, ce redressement a été soutenu par une demande ravivée et s'est accompagné de la plus forte progression de l'emploi depuis près d'un an, tandis que les pressions inflationnistes se sont encore modérées.



'De façon moins positive, la croissance est devenue de plus en plus déséquilibrée, tirée seulement par le secteur des services alors que la production manufacturière a rechuté en zone de contraction sur fond d'un plongeon de la demande en biens', nuancent-ils.



Si les analystes n'envisagent que peu de signaux techniques négatifs à court terme, les marchés semblent à la recherche d'éléments susceptibles de les faire gravir un nouvel étage, et en, l'occurrence des résistances majeures sur l'E-Stoxx50 (un zénith) le' S&P' et le Nasdaq (plus haut annuel).



'Le panorama n'est pas totalement dégagé des risques baissiers', estiment les économiste de Oddo BHF.

'Depuis quelques semaines en effet, le stress bancaire a monté, ce qui présage un nouveau durcissement des conditions de crédit', ajoutent ses analystes.

'La politique monétaire est restrictive, sans espoir d'assouplissement à court terme', rappelle Oddo BHF.

Sur le front obligataire, les rendements se retendent avec +2,5Pts sur nos OAT (à 2,992%), +3Pts sur les Bunds à 2,474%.

Outre-Atlantique, l'embellie est au rendez-vous avec une détente symétrique -4Pts à 3,505%.

Les 'Gilts' vont terminer la semaine proche des plus bas avec +2Pts à 3,78%.



Au-delà des préoccupations macroéconomiques, la cote reste animée par de nombreuses publications de résultats d'entreprises.



Dans l'actualité des valeurs, EssilorLuxottica (+7%) a annoncé hier un chiffre d'affaires consolidé de 6 151 millions d'euros au premier trimestre 2023, en croissance de 8,6 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 (+9,7 % à taux de change courants).



Tarkett a publié également hier soir un chiffre d'affaires de 698,4 millions d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de +2,0% par rapport au premier trimestre 2022, ou de -0,9% en organique.



Fnac Darty a annoncé jeudi un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 de 1 781 ME, stable en données publiées et en données comparables par rapport au 1er trimestre 2022.



Enfin, la société d'ingénierie GTT (Gaztransport & Technigaz) affiche ce matin un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 en hausse de 17,2% à 79,9 millions d'euros, dont un chiffre d'affaires lié aux constructions neuves en augmentation de 19% à 73,5 millions.