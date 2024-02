Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: finit à l'équilibre après la surprise de l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine à l'équilibre, à 7592 pts (+0,05%), la bonne dynamique du secteur automobile (+2,6% pour Renault, +2,3% pour Stellantis) étant contrebalancée par Dassault Systèmes qui poursuit son repli (-2,6% aujourd'hui après -10,3% hier) ou Sanofi (-2,2%).

Sur la semaine écoulée, l'indice parisien cède près de 0,5%.



En début d'après-midi, les marchés ont été surpris par les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis : l'économie américaine a en effet généré quelque 353 000 emplois non agricoles au mois de janvier, selon le Département du Travail, un nombre nettement supérieur aux attentes du marché, à l'image de Jefferies qui n'en attendait que 225 000.



Le taux de chômage s'est maintenu à 3,7% de la population active (contre une hausse à 3,9% anticipée par Jefferies), de même que le taux de participation à la force de travail à 62,5%, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,5%.



Le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie, évoqué cette semaine même par la Réserve fédérale, est donc totalement déjoué.



Et ce n'est pas tout : le sentiment du consommateur américain a fortement augmenté passant de 69,7 en décembre à 79 en janvier, soit son plus haut niveau depuis juillet 2021, selon les chiffres définitifs de l'enquête de l'Université du Michigan publiés vendredi



Cette hausse de plus de 13% d'un mois sur l'autre n'a été surpassée que cinq fois depuis 1978, précise Joanne Hsu, l'autrice du rapport, qui évoque une amélioration de la confiance non seulement liée à la situation financière personnelle des consommateurs, mais aussi à la situation économique en général.

La composante des conditions actuelles s'est accrue à 81,9 après 73,3 le mois précédent, tandis que celle mesurant les anticipations a grimpé à 77,1 contre 67,4 en décembre.



Comme en version préliminaire, l'anticipation d'inflation à un an a été confirmée à +2,9%, au plus bas depuis la fin 2020.



Ceci provoque une brusque tension des rendements obligataires aux Etats-Unis, avec des T-Bonds à 10 ans qui atteignent 4,04% (+18 pts) tandis que les Bunds allemands de même échéance stagnent autour des 2,23%.

Soutenu par une forte hausse de son rendement, le dollar grimpe de +0,7% face à l'euro, autour des 1,07$/euro.



Sur le front des statistiques, en France, la production de l'industrie manufacturière a augmenté entre novembre et décembre (+1,2% après +0,2%) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,1% après +0,5%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Notons que le Brent cède près de 2,3%, autour des 77$ le baril.

Dans l'actualité des sociétés, Bonduelle a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1213 ME au titre du 1er semestre 2023/24 (soit la période de juillet à décembre 23), en hausse de +4,5 % en données comparables (change et périmètre constants) et en repli de -2,4 % en données publiées.



Vinci annonce que le groupe énergétique suédois Vattenfall a attribué à sa filiale Nuvia, un important contrat d'une durée de six ans dans le cadre du démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Ringhals, en Suède.



Publicis annonce qu'un accord a été conclu entre les procureurs généraux des États-Unis concernant le travail réalisé par l'ancienne agence de publicité Rosetta pour le compte de fabricants d'opioïdes, clôturant ainsi trois années de discussions.



Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition d'International Cellulose Corporation (ICC), spécialiste de l'isolation technique aux Etats-Unis, avec notamment des systèmes de finition par pulvérisation aux propriétés thermique, anti-feu et acoustique pour le non-résidentiel.



Enfin, Peugeot prend le leadership du marché VP + VU en France en janvier avec une part de marché de 16,8%, et une hausse de 15,6% de ses volumes de ventes, dans un marché en progression de 8,6%.







Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.05%