Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: fin semaine au zénith partout, Or à 2.185, BTC 70100$ information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Cela se présente très bien pour la bourse de Paris (+0,3%) va à coup sûr réaliser un doublé record absolu/record 'intraday'.

Pour 'l'intraday', c'est fait et bien fait à 8.048Pts (dans des volumes inexistants de 1,25MdE, pas de flux acheteur, mais 0 vendeur) reste à déterminer si la clôture se situera ou non au-delà des 8.040Pts, ce qui permettrait d'aligner une 19ème semaine de hausse sur un score sympathique de +1,5%.



'D'un point de vue technique, si l'engouement se poursuit, la hausse actuelle du CAC 40 pourrait se poursuivre en direction des 8.250 avant d'être sujet à une respiration', estime ainsi Jérémy Delsol, responsable de l'analyse macroéconomique, marchés et cryptomonnaies chez Admirals.



Notons que le CAC40 'GR' (dividendes inclus) gravite vers 24.200 et affiche exactement 3 fois la performance du CAC 'nu' en 36 ans (les 2 indices partant d'une même base de 1.000Pts en janvier 1988).



Record pulvérisé également pour l'Euro-Stoxx50 (+0,2% à 4.985) et qui tend irrésistiblement vers les 5.000 (+1,7% hebdo).



Ces scores sont très comparables à ceux affichés en fin de matinée, ce qui signifie que la publication -tellement attendue- du 'NFP' fut un non-événement, tout comme le 'Livre Beige de la FED' mercredi, le discours de Powell et la réunion de la BCE ce jeudi : tout fut conforme aux attentes du marché.



Peu de mouvement à Wall Street où les indices US confortent leurs records de la veille et en inscrivent de nouveaux pour finir la semaine en beauté : le Dow Jones grappille +0,3%, le Standard & Poor's 500 établit un nouveau record à 5.185 points, le Nasdaq Composite pulvérise un nouveau record au-delà de 16.380, le Nasdaq-100s'envole de +0,75% vers 18.400, dans le sillage de Nvidia avec +3,5% à 959$, soit 2.400Mds$ de capitalisation (40 fois son C.A de 2023 et 30 fois celui de 2024).



Une heure avant l'ouverture, le NFP est apparu supérieur aux attentes avec une accélération inattendue des créations d'emplois à 275.000: le département américain du Travail a en revanche fortement révisé à la baisse l'estimation de janvier, à 229.000 contre 353.000 initialement.

Le taux de chômage est remonté à 3,9% en février contre 3,7% le mois précédent, tandis que la hausse du salaire horaire moyen a ralenti, à 0,1% sur un mois et 4,3% sur un an, ce qui est rassurant.



Les T-Bonds US restent quasi inchangés autour de 4,09%, les Bunds et les OAT effacent -4Pts à 2,255% et 2,700% respectivement.

L'Once d'or pulvérise un nouveau record absolu à 2.185$/Oz, le Bicoin a connu une séquence 'portes de saloon' avec un record vers 70.160$ avant une rechute de -400$ ver 66.180$.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Stef publie au titre de l'année 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) de 191,6 millions d'euros, à comparer à 146,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en hausse de 6,1% à 247,3 millions.



Rubis publie un résultat net part du groupe (RNPG) record à 354 millions d'euros pour l'année écoulée, en croissance de 35% malgré les effets de change négatifs, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation record, en progression de 19% à 798 millions.



Savencia Fromage & Dairy publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 96,5 millions d'euros au titre de 2023, contre 68 millions l'année précédente, malgré un résultat opérationnel courant en retrait de 9,1% à 212,9 millions.







Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.15%