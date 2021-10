Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : fin de trimestre décevante, W-Street n'arrange rien information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 18:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris finit tristement le mois de septembre, sur un repli de -0,62% qui plombe définitivement la performance trimestrielle (gain résiduel de 0,2% par rapport au 30 juin). Le CAC40 qui gagnait près de 1% dans les premiers échanges est retombé vers 6.510 et l'Euro-Stoxx50 finit en repli de -0,33% vers 4.067... ce qui' sauve' le trimestre avec un gain de +0,15%, après une brève incursion dans le rouge vers 16H avec -0,65% à 4.050Pts. La performance mensuelle du CAC40 est identique à celle des 4 premières séances de la semaine, soit environ -2,7%, et c'est -3% pour l'E-Stoxx50. Le Dow Jones et le Nasdaq sont très légèrement négatifs sur le mois écoulé, de l'ordre de -4% et c'est une nouvelle séance décevante qui se profile avec un Dow à -1%, un Nasdaq en hausse de0,2%, le S&P500 affichant -0,5%à 4.336, le voici à son tour dans le rouge sur le trimestre.. Tôt ce matin, les investisseurs ont pu découvrir que l'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier chinois s'était établi à 49,6 en septembre, contre 50,1 en août, selon des données du Bureau d'Etat des statistiques, témoignant ainsi d'une légère contraction de l'activité. Pour rappel, la stabilité est à 50. Pékin évoque un ralentissement dû au relâchement des activités des usines dans les secteurs à forte intensité énergétique, mais les économistes y voient plutôt les conséquences des restrictions prises pour enrayer la circulation du variant Delta. Sur une note plus positive, l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier a, lui, progressé à 53,2 en septembre, contre 47,5 en août. En France, l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, fait état d'une hausse des prix à la consommation de 2.1% en septembre 2021 en comparaison annuelle, après un taux de 1.9% le mois précédent. Par ailleurs, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee, les dépenses de consommation des ménages français en biens en volume augmentent de 1% en août 2021, après une baisse de 2,4% en juillet. Toujours selon l'INSEE, le rythme annuel de l'inflation s'est encore accélérée en France en septembre pour atteindre son niveau le plus élevé en dix ans (depuis décembre 2011), selon des données préliminaires publiées jeudi par l'Insee. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 2,7% après une hausse de 2,4% le mois précédent. L'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a reculé de 0,2% en 'séquentiel' après une hausse de 0,7% en août. La flambée des prix de l'énergie est à l'origine de la hausse de l'inflation en France et dans d'autres pays. En septembre, les prix de l'énergie ont augmenté de 14,4% sur un an, indique l'Insee. L'Allemagne voit son taux d'inflation exploser pour les mêmes raisons, à +4,1% (contre +3,9% en août), le plus haut niveau observé depuis 1993. La troisième estimation du PIB américain de 2ème trimestre ressort à 6,7%, très légèrement au-dessus des 2 estimations préliminaires de +6,6%. Les chiffres hebdomadaire du chômage aux Etats-Unis (+11.000 à 362.000), le nombre de chômeurs de longue durée encore inscrits s'élève 2.802Mns contre 2.820. Les T-Bonds US se dégradent légèrement à 1,5300% (+1Pt de base). Dans l'actualité des valeurs françaises, l'opérateur de satellites Eutelsat confirme le rejet de l'offre de rachat émanant de Patrick Drahi, le propriétaire du groupe de télécoms Altice, un refus qui n'a pas empêché le titre de s'envoler à la bourse de Paris (jusqu'à +17% et +15% ce soir). Saint-Gobain (-2,3%) annonce avoir finalisé l'acquisition de Chryso, groupe spécialisé dans la chimie de la construction, qui rejoint donc ses activités servant le marché de la construction durable au sein des solutions de haute performance. Enfin, Alstom indique que son consortium avec la société taïwanaise de services d'ingénierie CTCI a décroché un contrat qui prévoit la fourniture d'un système de métro intégré ultramoderne pour la phase deux de la ligne circulaire de Taipei.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.83%