CAC40: fin de terme boursier de mai en mode feu d'artifices information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 17:11

(CercleFinance.com) - Le terme boursier de mai (séance des '3 sorcières') confirme le retour de la confiance avec une pluie de records absolus : le CAC40 'GR' (Global Return) grimpe de +1% vers 22.430 (il affiche +18% exactement depuis le 1er janvier et +1,5% sur la semaine écoulé), effaçant son précédent zénith du 20 avril (autre séance des '3 sorcières') établi à 22.345.

Le CAC40 reste un peu en retrait (7.520) malgré une hausse de +1%.



Record absolu pour l'Euro-Stoxx50 à 4.412 (au-delà du zénith du 20 avril également), record battu pour le DAX40 à 16.330 (contre 16.285 le 5 janvier 2022, soit +1,5% hebdo).



Le coup d'envoi de ce déferlement de records a été donné ce matin par Tokyo avec un Nikkei (+0,7% à 30.808, soit +5% hebdo) qui inscrit sa meilleure marque (30.900 en intraday) depuis... 33 ans.



Les indices US ne sont pas en reste avec un gain d'environ 0,3% du S&P500 (à 4.210) et Dow Jones à 33.600.

La Bourse de New York reste portée par les espoirs d'un accord trans-partisant à Washington pour relever le plafond de la dette américaine, par les résultats trimestriels au-delà des attentes (+8% en moyenne, mais avec des rachats de titres massifs de quelques titans de la cote, car plus de 70% des composantes du S&P500 sont en-deçà de leur MM200).



'Dans un communiqué publié jeudi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a donné un point de vue optimiste, affirmant qu'il voyait 'la voie que nous pouvons emprunter pour parvenir à un accord',' soulignait ainsi Wells Fargo.



'De plus, il a même dit qu'il s'attendait à ce que la Chambre des Représentants envisage un accord la semaine prochaine, avec un 'accord de principe' possible ce week-end', renchérit-on chez Deutsche Bank ce matin.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'actualité est particulièrement peu chargée en cette séance dite 'des trois sorcières', ce lendemain du jeudi de l'Ascension ne devant pas voir de publication majeure d'entreprise: les investisseurs restent donc motivés par l'espoir de voir les US échapper au 'lockdown'.



Seule statistique notable en Europe, l'indice des prix à la production industrielle en Allemagne a augmenté de 4,1% en avril en comparaison annuelle, marquant ainsi un net ralentissement par rapport à la hausse de 6,7% observée en mars.

Les marchés obligataires qui s'étaient nettement dégradés jeudi ont du mal à inverser la vapeur : nos OAT rajoutent +3Pts à 3,04%, les Bunds +4Pts à 2,455%, les BTP italiens se stabilisent à 4,300%... et les T-Bonds +6Pts à 3,727% alors que l'hypothèse d'une 11 hausse de taux vers 5,25/5,50% rassemble désormais 40% des suffrages.

La remontée du Dollar s'enraye face à l'Euro dans la zone des 1,0750, l'Euro reprend 0,2% à 1,0790$.

La remontée des taux continue de nuire au métal précieux : l'once d'Or retombe de -1,2%, sous les 1.960$, l'argent fléchit vers 23,5$ (-0,5%).



Le baril de Brent se redresse de +0,7% vers 76,5$ à Londres, le prix du gaz (équivalent Mégawatt/heure) retombe sous les 30$, au plus bas depuis avril 2021.