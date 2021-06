Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : fin de semestre décevante, un +bas depuis le 21 juin Cercle Finance • 30/06/2021 à 18:25









(CercleFinance.com) - Fin de semestre décevante : la Bourse de Paris cède -0,9% à 6.507 points, malgré l'annonce d'une forte hausse de la consommation des ménages en mai (+10,4%). Le CAC avait affiché un recul de près de -1,5%, vers 6.475 (presque 100Pts de repli par rapport à mardi soir) mais a ensuite repris l'essentiel du terrain perdu (il ne cédait plus que 0,35% à 6.543 vers 15H) mais les vendeurs ont repris la main au final. Le gain mensuel se trouve cependant réduit à +1% et le gain annuel est passé de +20% mardi matin à 17,38%. Si l'objectif lié à la résistance des 6.735 points peut sembler lointain, l'indice parisien reste cependant à bonne distance des 6.300 points, le premier seuil support susceptible de préfigurer un changement radical de tendance. A Wall Street, les indices ont rouvert en territoire record mais sans direction : le Dow jones domine avec +0,4%, le S&P500 et le Nasdaq stagnent. Cette dernière séance du semestre a été marquée par la publication de nombreuses statistiques, qui sont excellentes concernant la France. Ce matin, une estimation provisoire de l'Insee laisse entendre que les prix à la consommation dans l'Hexagone ont augmenté de 1,5 % en juin sur un an, après +1,4% le mois précédent, hausse de l'inflation qui résulterait d'un rebond des prix des produits manufacturés. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% en juin, après +0,3% en mai. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 1,9% sur un an, après +1,8% en mai, et croîtrait de 0,2% sur un mois, après +0,3% le mois précédent. Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent fortement en mai (+10,4% en volume par rapport à avril), après la forte baisse en avril (-8,7%), et retrouvent un niveau proche de leur niveau moyen du quatrième trimestre 2019 (-0,3%). L'Insee explique que ce rebond est principalement porté par les achats de biens fabriqués (+26%), avec la réouverture de l'ensemble des commerces, et dans une moindre mesure par les dépenses en énergie (+2,6%), avec la fin des restrictions de déplacements. Enfin, sur un an, les prix de production de l'industrie française augmentent toujours fortement en mai (+6,6% après +6%), conséquence de la faiblesse des prix observée au printemps 2020 (effet de base) mais aussi des envolées récentes des cours de certaines matières premières. La BCE a de toute façon prévenu qu'elle considérait que ces tensions inflationnistes étaient largement dues à une réaction 'post-pandémie' et qu'il n'y avait pas lieu, pour l'instant, d'envisager un durcissement de sa politique monétaire. Sur le marché obligataire, les rendements européens à long terme bougent peu ce mercredi après leur forte progression de lundi, les OAT française se maintenant autour de 0,16% tandis que le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence en Europe, reste stable à -0,18%. Ce début d'après-midi a été ponctué par la publication des chiffres toujours très suivis de l'enquête ADP sur le secteur privé américain. Le secteur privé des Etats-Unis a créé 692.000 emplois en juin, un score supérieur à l'estimation moyenne des économistes, après les 886.000 créations de mai (nombre révisé d'une estimation initiale qui était de 978.000). Les créations de postes en juin se sont largement concentrées dans les services avec 624.000 nouveaux emplois générés par ce secteur (dont 332.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a créé 68.000. Du côté des valeurs françaises, le secteur auto est un peu faible avec -4,6% sur Valéo, -3,6% sur Plastic Omnium, -2,8% sur Michelin. Veolia et Suez annoncent que le consortium constitué de Meridiam, GIP et CDC/CNP Assurances leur a remis sa promesse d'achat engageante finale pour le rachat du nouveau Suez pour une valeur d'entreprise de 10,4 milliards d'euros. Dans ce contexte, Oddo maintient sa recommandation de 'surperformance' sur le titre Veolia, avec un objectif de cours inchangé de 28,5 euros. bioMérieux et Specific Diagnostics, société de systèmes de diagnostic in vitro destinés à la microbiologie clinique, annoncent que bioMérieux distribuera en Europe le système d'antibiogramme rapide REVEAL de Specific Diagnostics. EssilorLuxottica souhaite finaliser l'acquisition de la participation de 76,72% de HAL dans GrandVision au 1er juillet, à un prix de 28,42 euros par action. Enfin, Orange a annoncé l'inauguration d'un laboratoire commun dédié à la santé avec l'Université Grenoble Alpes (UGA). L'objectif de ce laboratoire, Telecom4Health (T4H), est d'accélérer la recherche sur les nouvelles technologies et solutions dédiées à la santé.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.91%