CAC40: fin de semaine sous le signe des records

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris a frappé fort ce matin, testant brièvement les 7800 points (+0,7%) pour la première fois de son histoire, avant de perdre un peu d'altitude en seconde partie de journée.



L'indice parisien achève finalement cette séance des ' 3 sorcières ' sur un gain plus modeste de 0,32%, à 7768 pts, profitant des performances de Eurofins Scientific (+4,3%), Safran (+2,6%) ou encore Legrand (+1,8%).



Le CAC40 s'est arrogé un peu plus de 1,6% au cours de la semaine écoulée, un gain qui atteint 3% depuis le début de l'année.



Sur le front des statistiques, les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont progressé de 0,9% en janvier en rythme annuel dans le pays, quand le consensus tablait sur une hausse de 0,6%. En rythme mensuel, les prix à la production sont en hausse de 0,3% contre 0,1% attendu.



Déception, également, du côté des permis de construire avec un repli de -1,5% en rythme annuel, à 1,47 million aux Etats-Unis. De leur côté, les mises en chantier qui ont chuté de -14,8%, à 1,331 million, après 1,562 million en décembre (contre 1,450 attendu).



Les permis de construire et les mises en chantier sont restés pénalisés par le niveau élevé des taux, même si ces derniers ont reflué depuis leur pic, avec les espoirs de baisse des taux de la Fed.



Sur le compartiment obligataire, les gains de la veille partent en fumée : le rendement des Treasuries à dix ans atteint 4,31% (+7,5 pts et +14Pts sur la semaine) tandis que son équivalent européen de même échéance, le Bund, évolue à 2,41% (+6 Pts).



L'euro est quasi stable face au billet vert, à 1,0775 $/E, tandis que les cours pétroliers se maintiennent au contact des 83$ à Londres (+0,2%) bien que l'Agence internationale de l'énergie ait révisé jeudi à la baisse ses prévisions sur la demande pour 2024.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eutelsat publie un résultat net attribuable au groupe de -191,3 millions d'euros pour son premier semestre 2023-24, contre +51,9 millions un an plus tôt, avec une marge d'EBITDA ajusté à 64,1% à taux de change constant contre à 73% un an auparavant.



EDF annonce un retour aux bénéfices sur l'exercice 2023 à la faveur de la reprise de la production nucléaire en France dans un contexte de prix historiquement élevés. L'énergéticien public a généré un résultat d'exploitation (Ebitda) de 39,9 milliards d'euros l'an dernier, à comparer avec une perte opérationnelle de près de 5 milliards d'euros en 2022.



Orpéa (+1,5%) rapporte que sur l'ensemble de l'exercice, son chiffre d'affaires consolidé s'élève à 5198 millions d'euros (chiffre non audité), soit une hausse de +11% par rapport à 2022, dont +9,5% en organique.



Sanofi annonce que le ministère japonais de la Santé a autorisé la fabrication et la commercialisation de Dupixent pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) des 12 ans et plus.



Enfin, Peugeot indique être l'un des premiers constructeurs automobiles à mettre l'intelligence artificielle de ChatGPT au service de ses clients avec son intégration dans l'emblématique ' i-Cockpit ' et son activation via l'assistant vocal ' Ok Peugeot '.







