CAC40: fin de semaine quasi 'flat', quasi records à WStreet

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris (+0,2%) a tenté de se ressaisir à la faveur de nouveaux records à Wall Street : le semaine s'achève cependant sur un léger repli global de -0,2%.



A noter qu'à 7.770 peu après l'ouverture, le CAC40 affichait exactement le même score que le 2 mai en clôture... le Nasdaq a pris +3.000Pts, soit plus de 15% dans l'intervalle.



Les investisseurs semblaient avoir à coeur de clôturer dans le calme cette semaine qui s'est avérée particulièrement riche en résultats d'entreprises, en indicateurs économiques et en annonces de politique monétaire.



Alors que l'Europe semble en panne boursièrement depuis 12 semaines, les marchés d'actions américains ont réussi, eux, à aligner 10 semaines de hausse sur 12 (en combinant S&P et Nasdaq) et 4 nouveaux plus hauts historiques en 5 séances puisque le S&P500 se hisse vers 6.381 et le Nasdaq-100 inscrit un nouveau zénith à 22.270. Et ce malgré les -6% de Comcast, le -10% d'Intel et les -18% de Charter Comm.



Parmi les 'points positifs' du jour, les investisseurs ont salué l'apaisement des relations entre Donald Trump et Jerome Powell.



À l'occasion d'une visite sur le site de la Fed jeudi soir, afin d'évaluer les travaux de rénovation et d'extension, le président américain en a profité pour enterrer la hache de guerre avec le patron de la Réserve fédérale lors d'une allocution improvisée avec les journalistes.



Trump affirme qu'il n'y a pas de 'tension' avec le banquier central, mais s'est déclaré convaincu que les États-Unis devraient avoir les 'taux d'intérêt les plus bas du monde'.



Il a ajouté que le limoger, comme le suggéraient certains de ses propos les plus récents, constituerait 'une grosse affaire et qu'il ne pensait pas que ce soit nécessaire'.



Au chapitre des statistiques, les intervenants ont pris connaissance d'un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en légère hausse à 88,6 en juillet, contre 88,4 en juin.



La confiance des ménages français s'est redressée légèrement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui a augmenté d'un point à 89 en juillet, mais est resté ainsi sous sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Dans l'actualité des valeurs, LVMH a grimpé de près de 4% au lendemain de résultats semestriels pourtant en recul, le numéro un mondial du luxe ayant fait part d'une bonne résistance de la demande locale, notamment en Europe et aux États-Unis.



Carrefour s'est adjugé 6% à la suite de sa publication semestrielle, accompagnée de l'annonce par le géant de la distribution de négociations exclusives avec NewPrinces Group en vue de lui céder l'intégralité de ses activités en Italie.



Autres composantes du CAC40 ayant dévoilé leurs comptes depuis jeudi soir, ceux du groupe de services aux entreprises Bureau Veritas (-1%) et du pneumaticien Michelin (-2%) ont reçu des accueils moins enthousiastes.



Les opérateurs ont aussi pu réagir à de nombreuses autres publications d'entreprises hors CAC40, saluant celles de Nexity (+15%) et Rémy Cointreau (+6%), mais boudant celles de Valeo (-6%), Alten (-5%) et Sopra Steria (-4%).





