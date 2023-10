Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: fin de semaine en berne, perte hebdo de 2,6% information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 17:49









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance à son plus bas niveau du jour, avec un recul de 1,52% qui emmène l'indice à 6816 points, notamment pénalisé par Publicis (-3,5%), Eurofins Scientific (-3,1%) ou encore STMicro (-3,1%).

Sur la semaine écoulée, le CAC40 cède 2,6% et ne s'arroge plus que 5,3% depuis le début de l'année.



Les marchés sont particulièrement sensibles au contexte géopolitique au Proche-Orient, sans oublier les taux obligataires à 10 ans qui campent à des niveaux qui restent élevés malgré une légère détente, avec des T-Bonds à 4,90%, un bund allemand à 2,88% et des OAT françaises à 3,5%.



Au-delà de cette contre-performance algébrique, les chartistes retiendront que le support majeur des 6.880 (du 15 mars) n'a pas tenu en cette séance des '3 sorcières' où il aurait pu -en d'autres circonstances- être défendu avec plus de détermination et de bonnes chances de succès.



Les marchés sont désormais sous stress alors que les investisseurs s'interrogent sur l'éventualité d'une nouvelle hausse de taux aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année.



Hier, lors de sa prise de parole devant l'Economic Club de New York, Jerome Powell, le président de la Fed, a constaté que l'activité économique demeurait solide et que la trajectoire vers les 2% d'inflation n'était toujours pas solidement établie, ce qui pourrait justifier un nouveau tour de vis monétaire.



Sur le front géopolitique, l'annonce dans la matinée de l'interception par la marine US de projectiles lancés depuis le Yémen en direction d'Israël pourrait provoquer une remontée de l'aversion au risque.



Toutes ces tensions continuent de favoriser les valeurs refuges comme l'or, qui grimpe encore de 2,3% pour atteindre les 1994 dollars l'once.

De son côté, le baril de Brent gagne 0,2%, au-dessus des 93$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Klépierre indique que ses revenus locatifs nets s'élèvent à 736,7 ME, en hausse de 8,6 % sur 9 mois à périmètre constant, grâce notamment à une forte indexation positive et à une hausse des revenus annexes (loyers variables, revenus des parkings et activités de Specialty Leasing).



Alstom annonce l'inauguration de RAPIDX le premier service ferroviaire régional à semi-grande vitesse de l'Inde.



Enfin, Verallia a publié un chiffre d'affaires de 3 075 ME sur les 9 premiers mois de 2023, en hausse en données publiées de 22,1 % par rapport à l'année passée. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de +22,5 % (et de +18,6 % hors Argentine).





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -1.52%