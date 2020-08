CAC40 : fin de semaine décevante, gain hebdo réduit à +1,3%

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit un peu ses pertes (-1,9% vers 4.950) alors que le CAC 40 perdait jusqu'à -2,4% (avec 100% de titres en repli), pour revenir sur le niveau des 4.930 points alors que le Congrès ne parvient pas à reprendre les discussions sur le 'Covid Bill' de 1.000Mds$.

L'Euro-Stoxx50 lâche -1,5%, son repli étant freiné par le DAX30 qui ne cède pas plus de -1,1% à 12.850.

'Cette pause haussière cristallise davantage les seuils de résistance à 5.050 et 5.090 points, des plafonds qui semblent infranchissables en état. La séance du jour, veille d'un week-end historiquement calme sur le marché français, ne devrait pas influencer ou bouleverser la tendance de court terme (...). Dans le cas d'un accélération baissière, nous mettrons toutefois sous surveillance les premiers niveaux supports de 4.955 et 4.910 points', commentent les équipes de Kiplink.

Du côté des statistiques du jour, les ventes de détail aux États-Unis ont augmenté de seulement +1,2% selon le Département du Commerce, un score assez éloigné des 2,3% attendus... mais hors ventes automobiles, bonne surprise puisque la hausse atteint +1,9% (contre +1,2% estimé.

Surprise également du côté de la productivité avec un bond de +7,3% (contre +4,4% estimé)... et les coûts unitaires explosent de +12,2% (contre +6,6% anticipé).

Tous ces chiffres sont trop éloignés des attentes pour être crédibles et donc, les marchés n'en tiennent pas compte.

Il reste encore à découvrir les stocks des entreprises de juin et l'indice 'UMich' de confiance du consommateur.

Comme la tendance générale est à la 'robustesse' des chiffres US, les indices réduisent un peu leurs pertes et le S&P500 notamment qui était anticipé à -0,5% pourrait rouvrir stable, le Nasdaq en hausse de 0,1% et le Dow Jones en repli de -0,4%.

Des 'stats' ont également été publiées en Europe ce matin: la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) en France accélère à +0,4% sur un mois, après +0,1% en juin, selon l'Insee.

Corrigés des variations saisonnières, les prix augmentent même de 0,7% en juillet, après +0,1% le mois précédent.

Dans l'actualité des valeurs, Groupe Partouche annonce un partenariat avec Pixel Companyz Inc au sein d'un consortium visant à développer un 'resort intégré' au Japon, pays qui à ce jour ne compte pas de casinos, mais uniquement des salles de jeux de Pachinko. Ce projet de resort intégré accueillera, en sus d'un casino, un centre de congrès, de conférence et d'exposition, des installations de loisirs, hôtels, restaurants, boutiques et toutes installations contribuant au développement du tourisme.

Poujoulat annonce que son chiffre d'affaires s'est contracté d'environ 20% au titre de son premier trimestre 2020-21, à près de 32,7 millions d'euros, 'ce qui est largement mieux que la moyenne du marché' selon le fournisseur de cheminées.

Le groupe Lexibook annonce ce vendredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de +9,2%, porté à 2,85 millions d'euros.