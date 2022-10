CAC40: fin de semaine dans le rouge, Wall Street se replie information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 17:51

(CercleFinance.com) - Le CAC40 aligne une 3ème séance de consolidation: après -0,9% mercredi et -0,8% hier, l'indice parisien achève la séance du jour sur un recul de 1,17%, à 5866 points, alors qu'à peine 2,8 MdsE ont été échangés depuis l'ouverture.

La bourse de Paris s'arroge néanmoins +1.9% en hebdo, après son bond de 4.2% de mardi. Depuis le début de l'année, le recul de l'indice frôle les 18%.



En Europe, Francfort recule de 1,4% et l'E-Stoxx50 cède près de 1,6%. Seule Londres, stable, tire son épingle du jeu avec une perte anecdotiques de 0.05%.



A Wall Street, le S&P500 lâche près de 2,1%, derrière le Dow Jones (-1,6%) et devant le Nasdaq (-2,9%).



La journée était marquée par la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, par le département américain du travail.



L'économie américaine a généré 263.000 emplois non agricoles au mois de septembre (250.000 attendus), selon le Département du Travail.

On dénombre +288.000 dans le secteur privé, ce qui signifie que 25.000 emplois ont été perdus dans les secteurs éducation et santé.



Les créations d'emploi du mois d'août ont été confirmées à 315.000 et 11.000 ont été ajoutées en juillet (à 537.000).

L'un des points important est que taux de chômage a reculé de 0,2 point à 3,5% (contre une stabilité à 3,7% attendue), ce qui replace le marché du travail en situation de tension avec un apparent hyper-plein emploi.



Le taux de participation à la force de travail est resté à peu près stable à 62,3%, un niveau qui demeure néanmoins inférieur de 1,1 point à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 5%.

En ce qui concerne les salaires, ils n'ont progressé que de +0,3% en septembre (plus faible rythme depuis décembre 2021) et +4,98% sur 12 mois.



C'est le 18ème mois consécutif où l'inflation progresse plus vite que les salaires: la perte de pouvoir d'achat des américains s'aggrave inexorablement.



L'accueil n'est pas bon, ni sur l'obligataire aux US (les T-Bonds prennent +8Pts à 3,90%) ni en Europe : nos OAT se dégradent de 12Pts à 2,803%, les Bunds de 12Pts vers 2,200%... et les BTP italiens de +20Pts à 4,700%.

Au Royaume-Uni, les Gilts se tendent de +10Pts vers 4.2600% alors que la Bank of England affirme qu'elle poursuivra ses hausses de taux 'quoi qu'il en coûte'.



Pour rappel, le cabinet ADP avait évalué, mercredi, à 208.000 les créations d'emplois non agricoles dans le secteur privé en septembre, un nombre à peu près conforme au consensus, après les 185.000 créations enregistrées le mois précédent.

'Il y a des signes que les gens retournent sur le marché du travail. La demande des employeurs demeure robuste et l'offre de travailleurs s'améliore, pour l'instant', commentait Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.



Côté Europe, la balance commerciale de la France a fait ressortir un déficit de plus de 15,3 milliards d'euros en août, à comparer à un déficit de 14,8 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



Sur le front des valeurs, Renault fait cavalier seul à la hausse avec +4,9% soutenu par une note d'analyste positive.Deuxième plus forte hausse de la journée, TotalEnergies s'arroge 2,6%, dans un contexte de hausse de prix du pétrole: le baril de brent de mer du nord s'échange désormais pour 97,4 $ (+2,6%) et le WTI pour 91,8 $ (+3,2%).



AXA annonce avoir réalisé le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations senior non garanties Reg S d'un montant de 850 millions d'euros à échéance 2030, avec un livre d'ordres souscrit près de trois fois.



De même, Vinci fait part du succès du placement d'une émission obligataire de 650 millions d'euros à échéance octobre 2032, sursouscrite 2,5 fois, mais aussi d'un contrat EPC pour un terminal de regazéification en Allemagne.



Plastic Omnium indique avoir finalisé l'acquisition de Varroc Lighting Systems, pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros, revue à la baisse de 80 millions pour tenir compte d'un environnement de marché dégradé.



Capgemini annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Braincourt, spécialiste en intelligence économique et data science, qui renforcera sa capacité à répondre à la demande en services en data et analyse de données en Allemagne et en Europe du Nord.



Enfin, Stifel maintient sa recommandation conserver mais augmente son objectif de cours à 1230E sur le titre Hermès. ' Nous avons relevé nos prévisions de ventes et d'EBIT pour l'exercice 22-23E de 1% et 3%, respectivement ', commente l'analyste.