CAC40: fin de séance en rouge tandis que Wall Street hésite

(CercleFinance.com) - Après avoir passé la matinée en territoire positif, le CAC40 a marqué le pas en seconde partie de séance. Au gong final, l'indice parisien accuse un repli de 0,5%, à 7371 points, pénalisé par STMicro (-3%), Schneider Electric (-2,3%) ou encore Thales (-2%).



L'ambiance est aussi maussade outre-Atlantique, avec un Dow Jones en repli de 0,4%, tandis que le S&P500 est à l'équilibre et que le Nasdaq grappille difficilement 0,1%.



Les marchés retiennent leur souffle à la veille de l'élection américaine: l'incertitude reste totale quant à l'identité du futur locataire de la Maison Blanche. A cette inconnue, s'ajoute les craintes de possibles troubles d'envergure au cas où les partisans de Trump se lanceraient dans un mouvement de contestation générale - et pas forcément pacifique - des résultats.



La tension reste aussi au plus haut au Proche-Orient où Israël poursuit sa compagne de bombardements sur le sud-Liban tandis que Téhéran a évoqué une possible riposte sur l'État hébreux.



Rappelons enfin que la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale rendront jeudi leurs décisions de politique monétaire respectives, une baisse de taux de 25 points de base étant largement attendue de la part de la banque centrale américaine.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques, à l'instar de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro. Celui ci est passé de 45 en septembre à 46 en octobre, témoignant d'un ralentissement de la contraction du secteur, à son rythme le plus faible depuis mai dernier.



L'indice reste néanmoins toujours sous la barre des 50, signalant ainsi une détérioration de la conjoncture pour un 28ème mois consécutif en octobre, la phase de contraction en cours étant ainsi la plus longue observée depuis le début de l'enquête en 1997.



Par ailleurs, après un repli de 0,8% en août par rapport au mois précédent (révisé par rapport à l'estimation initiale qui était de -0,2%), les commandes à l'industrie des Etats-Unis se sont encore tassées de 0,5% en septembre, selon le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont diminué de 0,4% en septembre par rapport au mois précédent. Enfin, les stocks ayant reculé de 0,2%, le ratio stocks sur livraisons est resté inchangé à 1,46 d'un mois sur l'autre.



Dans l'Hexagone l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est établi à 44,5 en octobre, relativement stable par rapport à septembre (44,6), mais continuant ainsi de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



Sur le compartiment obligataire, le rendement à 10 ans des T-Bonds US s'est détendu de -8,5Pts vers 4,278%. En Europe, Bunds et OAT de même échéance se détendent de -2,5Pt et -3,5Pts respectivement, à 2,38% et 3,125%.



Notons enfin que le baril de Brent s'apprécie de près de 2,3% à Londres, à 74,6$ le baril, tandis que l'euro s'apprécie de 0,5% face au billet vert, à 1,088$/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, le conseil d'administration de Schneider Electric a nommé, avec effet immédiat, Olivier Blum au poste de directeur général, après avoir mis fin aux fonctions de Peter Herweck en raison de désaccords dans la mise en oeuvre de sa feuille de route.



TotalEnergies annonce la signature d'un accord de vente (HoA) avec Sinopec, pour la livraison de 2 millions de tonnes de GNL par an, pendant 15 ans, à partir de 2028.



Engie annonce avoir remporté auprès du gestionnaire de réseau électrique Elia, un projet de Système de Stockage d'Energie par Batterie (BESS) de 100 MW de capacité installée, lors de la quatrième enchère du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) en Belgique.



Enfin, Airbus Helicopters a signé un contrat historique avec SkyAlyne, une coentreprise entre les leaders canadiens de la défense CAE et KF Aerospace, pour fournir à l'Aviation royale canadienne (ARC) 19 hélicoptères Airbus H135.





