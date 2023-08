CAC40: fin de mois décevante, malgré gains de 0,4% à WStreet information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 17:32

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris termine le mois d'août dans le rouge (de -0,4% (ainsi que l'E-Stoxx50 avec -0,1%): le CAC recule vers7.335 points (dans des volumes toujours aussi indigents, avec moins de 1MdE en 8 heures de cotations), alors que les investisseurs ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques concernant l'Hexagone. L'ouverture positive de Wall Street avec +0,2 à +0,4% (le Nasdaq aligne une 5ème hausse consécutive) n'apporte aucun soutien aux places européennes.



Les chiffres du jour non plus: au deuxième trimestre 2023, l'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la France en volume est confirmée à +0,5% par rapport au trimestre précédent, selon les données détaillées de l'Insee.



Par ailleurs, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,8% sur un an en août 2023, marquant donc une accélération sensible après +4,3% le mois précédent (hausse du prix des carburants oblige), selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



Enfin, en juillet 2023, les dépenses de consommation des ménages français en biens ont augmenté de 0,3% sur un mois en volume, après +0,9% en juin, selon les données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables de l'Insee.



Agenda chargé également outre-Atlantique avec les dépenses de consommation des ménages qui ont augmenté de 0,8% en juillet par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression légèrement supérieure aux attentes, pour des revenus en croissance de seulement 0,2%.



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à 3,3% en rythme annuel pour juillet, en accélération donc par rapport à 3% le mois précédent. En excluant les produits alimentaires et l'énergie, le PCE 'core' est remonté de 4,1% à 4,2% d'un mois sur l'autre.



Les revenus des salariés progressent de +0,2% contre +0,3% précédemment.



Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -4.000 à 228.000.



Peu de réaction sur les marchés obligataires : le '30 ans' s'établit 4,22%, le '10 ans' reste inchangé à 4,11%, le '2 ans' se tend légèrement à 4,885%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans recule de -3,5Pts vers 2,501%, l'OAT de -3,9Pt à 3,02%.



Sur le front des changes, le Dollar (+0,7%) efface ses pertes des dernières 48H à 1,0850E.



Côté valeurs, Eramet reprend +11% vers 70,6E sur l'annonce d'une reprise de l'exploitation des mines de manganèse.



Pernod Ricard (-6,3%) publie un résultat net part du groupe en croissance de 13% à 2,26 milliards d'euros au titre de son exercice 2022-23, une progression liée à une augmentation de 11% de son résultat opérationnel courant (ROC), à 3,35 milliards.



Eiffage cède près de 2,5% au lendemain de la présentation d'un résultat net part du groupe en hausse de 10,7% à 392 millions d'euros pour son premier semestre 2023, mais avec une marge opérationnelle en repli de 0,1 point à 9,7%.



Enfin, Neoen annonce disposer désormais de 3,3 GW d'actifs en opération ou en construction en Australie, 'confirmant sa position de leader des énergies renouvelables' dans le pays où il a déjà investi, à ce jour, plus de quatre milliards de dollars australiens.