CAC40 : figé vers 6.660, W-Street haussier, cotation ETF Btc

(CercleFinance.com) - Ce degré de stagnation autour du point d'équilibre (95% d'échanges entre 6.662 et 6.682) depuis 6 heures et demi de cotations est assez rare : la bourse de Paris (-,1%) semble placée sous camisole algorithmique avec un rythme d'échanges inférieur à 200 millions d'E à l'heure.

La hausse des indices US lundi soir (symétrique au repli des places européennes) n'a pas plus d'effet que la hausse de l'inflation ou le ralentissement des croissances chinoise et mondiale.

Wall Street vient de rouvrir avec un ratio assez inhabituel de 95% de valeurs en hausse pour un écart moyen de +0,3% sur les principaux indices US: le S&P500 renoue avec les 3.500, le Nasdaq déborde les 15.000, le Dow Jones remonte à moins de 1% de son record absolu.

'Les craintes sur la croissance ont permis une détente des taux longs qui, après avoir touché les 1,62% reculent à 1,58%', souligne-t-on chez Aurel BGC.

Mais les rendements se retendent ce mardi de +2,5Pts vers 1,61%.

Le '30 ans' qui sert de référence pour les prêts immobiliers reste légèrement au-dessus du seuil psychologique des 2,000%.

Cette légère tension des taux longs pourrait expliquer en partie le recul de -1,6% des mises en chantier de logements le mois dernier aux États-Unis, à 1.555.000 en rythme annualisé, un niveau bien inférieur au consensus.

Le Département du Commerce a également publié son estimation du nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures: c'est un coup de frein brutal puisque le score mensuel a chuté de 7,7% à 1.589.000 en septembre, manquant là aussi sensiblement l'estimation moyenne des économistes (-3,4%).

Une légère décrue s'opère du côté des cours du 'brut', avec un baril de Brent qui reflue sous les 84,2 dollars à Londres et un WTI qui repasse sous les 82$ sur le NYMEX, suite à l'annonce hier d'un ralentissement brutal de la croissance chinoise au troisième trimestre.

Cet après-midi est également marqué par la 1ère cotation de l'ETF 'Proshares bitcoin strategy ETF' (BITO) qui prend +2% peu après l'ouverture.

Par ailleurs, la salve de publication des résultats d'entreprises va s'intensifier: plusieurs poids lourds de l'indice Dow Jones ont prévu de dévoiler leurs comptes aujourd'hui, dont Johnson & Johnson, Procter & Gamble et Travelers.

Du côté de la technologie, la publication de Netflix, attendue ce soir après la clôture des marchés américains, intéressera tout particulièrement les investisseurs.

Si les résultats sont désormais le principal point d'attention des marchés, les investisseurs se pencheront aussi sur les derniers chiffres du secteur immobilier américain, qui tomberont en début d'après-midi.

Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Danone (-3,3%) affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 de 6,2 milliards d'euros, en hausse de 5,8% en données publiées et en croissance de 3,8% en données comparables, avec un effet valeur de +4,6% et un effet volume de -0,8%.

Technip Energies (+1,5% à 14,6E) indique avoir signé avec TÜV Rheinland une alliance stratégique pour offrir des services de conseil en gestion de projet aux clients des secteurs des infrastructures, de l'énergie, de la chimie et des mines et métaux.

Enfin, TechnipFMC annonce avoir conclu une alliance stratégique de long terme avec Talos Energy pour développer et fournir des solutions techniques et commerciales pour des projets de capture et de stockage de carbone (CSC) sur la côte américaine du Golfe du Mexique.