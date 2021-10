Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : figé vers 6.550, le pétrole bat de nouveaux records information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-0,2%) est littéralement figée au sein d'un corridor 6.525/6.560 depuis l'ouverture : une pure séance de type 'camisole algorithmique' dans l'attente du démarrage en milieu de semaine de la saison des résultats trimestriels. Le marché parisien continue de céder du terrain dans le sillage des places américaines, qui ont terminé dans le rouge suite à un rapport sur l'emploi particulièrement décevant paru vendredi. Le Dow Jones (-0,1%) et le S&P 500 (-0,3%) n'ont pas réussi à aligner la quatrième séance de hausse qui leur semblait pourtant promise avant la publication du 'NFP'. Pénalisés par les craintes de 'stagflation' et par la flambée des prix du pétrole, les marchés vont se focaliser cette semaine sur les premières publications de résultats afin de tenter de se rassurer. La hausse du pétrole est particulièrement impressionnante puisque le baril de Brent a bondi de +2,5% vers 84,5$, établissant un nouveau record depuis octobre 2014. C'est JPMorgan Chase qui donnera ce mercredi, avant l'ouverture de Wall Street, le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre aux Etats-Unis, dans un contexte de remontée des rendements obligataires et de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Bank of America, Citi et Wells Fargo suivront de près cette première publication en dévoilant leurs résultats jeudi, suivis de Goldman Sachs vendredi. Les analystes de FactSet s'attendent à ce que les sociétés cotées sur le S&P 500 annoncent des résultats en hausse de 27,6% en moyenne pour le troisième trimestre. De bons chiffres pourraient permettre d'atténuer les inquiétudes des investisseurs et les encourager à revenir vers les actions. Mais les intervenants de marché pourraient se montrer échaudés par des perspectives prudentes, notamment dues aux pénuries de matériaux et à une inflation galopante depuis quelques mois. Au chapitre économique, quelques publications de premiers plan en Europe (indice ZEW en Allemagne, production industrielle dans la zone euro,...) et aux Etats-Unis (inflation, ventes au détail,...) viendront émailler les prochaines séances de Bourse. Cette première séance de la semaine s'annonce en revanche assez calme puisqu'aucune statistique d'importance ne figure à l'agenda du jour. Du coté des valeurs, TotalEnergies (+1,7%) annonce avoir déployé une technologie développée par Qnergy. Cette technologie permet de réduire significativement les émissions de méthane liées à ses opérations sur le gisement de gaz de Barnett aux États-Unis. La solution permet de convertir les instruments fonctionnant au méthane en instruments fonctionnant à l'air comprimé CGG (+17%, large leader du SRD) a indiqué que le chiffre d'affaires des activités du groupe au 3ème trimestre 2021 devrait s'établir autour de 270 millions de dollars, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel. Carrefour a refusé une prise de contrôle par Auchan indique Les Echos. Le groupe Auchan a proposé une offre publique d'échange au prix de 21,50 E par action indique le quotidien. Alexandre Bompard aurait buté sur la détermination des parités d'échange, et sur la difficulté à estimer la valeur des actifs d'un groupe familial non coté.

