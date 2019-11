Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : figé vers+0,1% malgré nouvelle rafale records WStreet Cercle Finance • 27/11/2019 à 16:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris maintient son avance symbolique d'à peine +0,1% (à 5.932) : il lui faudra afficher +0,25% d'ici 17H35 pour inscrire un nouveau record absolu de clôture. L'Euro-Stoxx50 grappille toujours +0,2% à 3.712 dans le sillage de Francfort qui avance de +0,3%... et la fermeté de Wall Street fige les gains initiaux des places européennes. Wall Street nous gratifie d'un 3ème carton plein de record absolus consécutifs (11ème record absolu pour le S&P500 depuis le début du mois de novembre) après la publication de nombreux indicateurs américains. Les derniers en date ne sont pas les meilleurs : les revenus des ménages ont stagné en octobre, les dépenses ont légèrement progressé de +0,2% vers +0,3%. Le PMI de Chicagose dégrade à 46,3 (contre 47,1 attendu) et les ventes de biens immobiliers en instance sont en baisse de -1,7. Mais Wall Street veut surtout retenir la révision à la hausse de la deuxième estimation du PIB américain de 3ème trimestre: elle ressort à +2,1% contre +1,9% initialement. Par ailleurs, l'indice de prix PCE qui lui est associé a augmenté de 1,5% au troisième trimestre, à comparer à une hausse de 2,4% au deuxième. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,9% à +2,1% d'un trimestre sur l'autre. Les commandes de biens durables ressortent en hausse de +0,6% là où les économistes craignaient en moyenne un recul de -0,5% (hors défense, la hausse est également de +0,6%). Cette hausse intervient après une baisse de -1,4% le mois précédent, chiffre d'ailleurs révisé par rapport à une estimation initiale qui était de -1,1%. Le Département américain du Travail annonce ce mercredi avoir dénombré 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en baisse de 15.000 par rapport à la semaine précédente (le chiffre de jeudi dernier a été révisé à la hausse, de 227.000 à 228.000). Une baisse brutale est souvent observée à l'issue de la semaine précédent Thanksgiving pour cause de la vague de recrutements en 'temporaire' dans le secteur de la distribution. On avait pris connaissance ce matin du niveau de la confiance des ménages français : il augmente à nouveau, après deux mois de stabilité de 104 vers 106. Les soldes d'opinions des ménages quant à leurs situations financières future et passée augmentent légèrement, de même que la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants. Du côté des changes, l'euro recule de -0,2%, revenant sur le niveau de 1,1000 dollar, qui tient toujours. Le Brent avance pour sa part, de +0,5%, à 64,40 dollars. Dans l'actualité des valeurs, c'est à nouveau un géant du luxe qui s'impose en tête du CAC40: il s'agit cette fois d'Hermès avec +2% et un nouveau record absolu à près de 678E. Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la production d'électricité renouvelable, annonce avoir mis en service la centrale Hélio Boulouparis 2, la plus grande centrale solaire avec stockage de l'outre-mer. TF1 et M6 annoncent l'acquisition des droits de diffusion du prochain UEFA Euro 2020 qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet 2020, permettant aux deux groupes médias de se partager, en exclusivité en clair, 23 meilleures affiches de la compétition.

