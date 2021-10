Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : figé depuis 6 heures vers 6730, record pétrole à 86,4 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 15:08









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance en mode 'camisole algorithmique' avec un CAC40 (-0,1%) enfermé au sein d'un corridor 6.720/6.735 depuis 9H10 ce matin (soit 6 heures avec 0,25% de volatilité, ce qui est extrèmement faible). Ailleurs en Europe, la volatilité apparait tous aussi éteinte avec un E-Stoxx50 qui progresse de façon symétrique par rapport au CAC40 avec +0,1%. Les observateurs mettent cette stagnation sur le compte de l'attentisme lié à la publication des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, de nombreux résultats trimestriels d'entreprises à paraître puis de la réunion de la BCE prévue jeudi. L'indice Ifo tombé en fin de matinée s'avère décevant avec un 4ème recul consécutif et une baisse de -1,2P, à 97,7 (au plus bas depuis 6 mois) contre 98,9 pour septembre (niveau révisé de 98,8 en estimation initiale). Le baromètre des 'attentes' est également en repli de -1Pt, de 96,4 vers 95,4... mais l'indice des 'conditions présentes' progresse de 99,4 vers 100,1. Outre-Atlantique, plusieurs géants de l'industrie dévoileront aussi leurs résultats cette semaine, à l'instar de Boeing, Caterpillar, Ford, ExxonMobil GE ou GM, sans oublier les représentants des hautes technologies, tels qu'Alphabet, Apple, Amazon ou encore Microsoft. Les résultats les plus attendus pour ce lundi sont ceux de Facebook plus tard dans la soirée. A en croire Dan Ives, analyste star de Wedbush Securities, les performances des 'GAFAM' pourraient d'ailleurs réserver quelques bonnes surprises... 'Nous pensons que les résultats de troisième trimestre et les perspectives dévoilées par les poids lourds de la 'tech' vont constituer un catalyseur favorable pour le secteur et de nouveau déboucher sur une expansion de leurs multiples boursiers, favorisant une hausse des valeurs technologiques conformément à notre objectif de fin d'année de 16.000 points pour l'indice Nasdaq Composite', confie le spécialiste. D'autres observateurs évoquent au contraire une semaine à haut risque sachant que bon nombre de valeurs américaines ont bien progressé cette année, ce qui les rend selon eux vulnérables à des prises de profits, même en cas de publications solides. L'ambiance est très calme sur l'obligataire avec des variations à peine mesurables sur les Bunds et nos OAT (-0,2 à -0,3Pt de base), -1Pt sur les Bonos espagnols à 0,527% et -2,5% (une vraie embellie) sur les BTP italiens à 0,938%. Les T-Bonds US se dégradent légèrement de +1,2Pt à 1,667%, sans catalyseur, faute de chiffres à se mettre sous la dent. Même la progression de +0,7% du pétrole 'Brent' vers 86,4$ (nouveau record annuel) semble laisser les opérateurs indifférents. Le Dollar inverse la vapeur après une entame en repli de -0,3% vers 1,670 : il gagne désormais +0,35% à 1,1595/E. Côté valeurs, le secteur bancaire soutient le CAC40 avec +1,5% sur BNP-Paribas et Sté Gnérale, +1,2% sur Crédit Agricole. Au sein du SBF-120, Virbac domine avec +7% avec à la clé l'inscription d'un nouveau record à 409E. Icade annonce un chiffre d'affaires de plus de 1,22 milliard d'euros au titre des neuf premiers mois de 2021, en augmentation de 25,2% en comparaison annuelle (+24,2% à périmètre constant) et de 20,2% par rapport à la même période en 2019. Eramet (inchangé) dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 1,1 milliard d'euros, en progression de 34% en comparaison annuelle. Par conséquent, la société indique réviser en hausse sa prévision d'EBITDA pour l'année 2021, visant désormais un chiffre proche du milliard d'euros. Veolia et Suez annoncent avoir signé avec le consortium d'investisseurs un contrat d'acquisition par le consortium du nouveau Suez. Le nouveau Suez ainsi constitué aurait un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros. Enfin, Solutions 30 (-1,5%) annonce avoir acquis la clientèle et certains actifs de Mono Consultants Ltd, réalisant ainsi sa deuxième acquisition au Royaume-Uni, une opération qui marque le redémarrage de la politique de croissance externe du groupe.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.33%