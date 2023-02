CAC40: figé autour de 7.335, embellie sur les OAT invalidée information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 17:07

(CercleFinance.com) - Le CAC (-0,2%) poursuit sa consolidation 'à plat' (entre 7.325 et 7.345) depuis 10H45 ce matin.

Après une entame de semaine prometteuse (et de terme boursier de mars) avec un gain initial de 0,4% (dans la continuité du funiculaire haussier de la semaine précédente), l'indice CAC40 est rapidement revenu à zéro puis dérive latéralement autour d'un pivot de 7340 points.



Sans surprise, les échanges sont anecdotiques avec seulement 1,35MdE échangé à un peu plus de 35 minutes de la clôture: on se dirige vers une séance à moins de 2MdsE échangés.

Cette apathie qui se retrouve sur l'Euro-Stoxx50 (-0,2%) et le DAX (-0,1%) résulte de l'absence de séance à Wall Street, fermé en raison de la commémoration de la naissance de George Washington.



Les opérateurs n'ont aucune raison de prendre des initiatives en raison de l'absence d'indicateurs économiques de premier plan, aucune statistique ne figurant à l'agenda du jour.



Après une journée calme sur la plan macro-économique ce lundi, le reste de la semaine sera marquée par plusieurs rendez-vous importants, dont la publication, demain, des derniers indices d'activité PMI en Europe avant la parution, mercredi, de l'indice allemand Ifo du climat des affaires.



Dans l'immédiat, l'unique point de crispation semble donc essentiellement porter sur les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine, aussi bien sur la question des ballons espions que sur l'éventuel soutien de Pékin à Moscou dans la conflit ukrainien.

Sur le front obligataire, le 'President's Day' aux Etats Unis fait également plonger l'activité en Europe avec des scores peu significatifs: la petite embellie de la mi-journée a déjà disparu (-0,3Pts sur nos OAT à 2,919% et -0,5Pt sur les Bunds à 2,455%, stabilité des BTP italiens).



Du côté des entreprises, la saison des résultats touche désormais officiellement à sa fin puisque seulement 61 des entreprises de l'indice S&P 500, dont deux composantes du Dow Jones, publieront leurs comptes cette semaine.



En Europe, quelques ténors tels que BASF, Capgemini, Engie, Holcim, HSBC, Stellantis ou Telefonica se plieront également à l'exercice au cours des jours à venir.



Sur le compartiment obligataire, les marchés européens se stabilisent après avoir achevé la semaine écoulée sur une note favorable, avec des Bunds allemands qui maintiennent autour de 2,44% et des OAT françaises à 2,90%.



Dans l'actualité des sociétés, Icade publie au titre de 2022 un cash-flow net courant (CFNC) en hausse de 7% à environ 417 millions d'euros (soit +5,9% à 5,50 euros par action), 'au-dessus de la guidance', pour un chiffre d'affaires IFRS en croissance de 9% à 1,8 milliard d'euros.



L'action Riber s'inscrit en nette hausse lundi matin (+2,3%) à la Bourse de Paris, le fabricant de matériel pour l'industrie des semi-conducteurs ayant annoncé avoir remporté un contrat en Asie.



Enfin, Technip Energies indique avoir remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) auprès d'Arcadia eFuels pour concevoir la première usine de taille commerciale de production de carburants d'aviation durables, située à Vordingborg, au Danemark.