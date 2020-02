Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : figé autour de 6.095, des résultats très disparates Cercle Finance • 20/02/2020 à 15:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris consolide, mais les repli semble à figé entre -0,2% et -0,3%. La totalité des échanges s'inscrit au sein d'une fourchette de 0,3% d'amplitude (6.090/6.110). L'Euro-Stoxx50 recule de -0,4%, mais c'est le même scénario: les échanges sont figés autour de 3.850Pts. La confiance des marchés demeure cependant au zénith alors que les investisseurs tentent de se convaincre que le pire de l'épidémie de nouveau coronavirus est passé. Le CAC40 peut-il effacer la résistance des 6.100 ? 'A ce niveau de valorisation, inutile de dire que l'indice phare évolue en situation de surchauffe, laissant éloigner ses premiers seuils supports de retournement à 5970 et 5940 points. Une situation plutôt inédite en lecture graphique, mais quasi parfaite dans sa construction technique', commentent ce matin les équipes de Kiplink. Cette journée est chargée en indicateurs: ce matin, on a appris qu'en janvier 2020, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France se replie de 0,4% sur un mois, après une hausse symétrique en décembre 2019. Corrigés des variations saisonnières, ils augmentent de 0,3% en janvier, après +0,2% en décembre. Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 210.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière (comme prévu), en hausse de 4.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre légèrement révisé, de 205.000 à 206.000) La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été fixée à 209.000, en baisse de 3.250 en une semaine. Reste à découvrir cet après midi l'indice de la Fed de Philadelphie et des indicateurs avancés du Conference Board. Dans l'actualité des valeurs, Bouygues (+3,8%) publie un résultat net part du groupe en repli de 9,5% à 1.184 millions d'euros pour son exercice 2019, mais avec une marge opérationnelle courante (hors impact d'Axione) en progression de 0,3 point sur un an à 4,4%. Les résultats de Schneider sont plébiscités (+7%) et le titre inscrit un nouveau record absolu vers 105E. Air France-KLM (-4%) dévoile un résultat net annuel en baisse de 31% à 290 millions d'euros et un résultat d'exploitation en recul de 19% à 1.141 millions, pour un nombre de passagers transportés en croissance de 2,7% à 104,2 millions. Le chiffre d'affaires du groupe Accor pour l'exercice 2019 s'établit à 4 049 millions d'euros, en hausse de 3,8% à périmètre et change constants (pcc), et de 16,0% en données publiées par rapport à l'exercice 2018. Le résultat net part du groupe s'élève pour sa part à 464 millions d'euros. Lourde sanction pour Eramet qui a perdu jusqu'à -20% en début de séance: le titre a testé 30E avant de reprendre un peu de terrain à 33E (-12,5%). Coup de tabac également sur Vallourec, toujours en perte, qui annonce une augmentation de capital de 800MnsE et qui s'enfonce de -7 à -10%. Dernières minute: Morgan Stanley rachère E-Trade pour 13Mds$... par échange d'actions, à 58,74$/titre (soit une prime de +24%.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.80%