CAC40 : figé à -0,2% durant 6H30, Wall-Street reste au zénith

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 6.760, avec les 6.750 points en pivot (6.753 comme score final). C'est une déception, le CAC40 ayant donné le sentiment la veille d'avoir enfin réussi à effacer la résistance des 6.76 0,2% au final à l'issue d'une période de 6H30 d'oscillations entre 6.740 et5Pts. Même camisole algorithmique sur l'Euro-Stoxx50 qui finit à -0,1% (à 4.218) après 8H30 de stagnation entre 4.210 et 4.225 alors que les principaux indices américains ont rouvert sans tendance... et la tendance n'évolue guère depuis 15H30: la hausse de 0,4% du Nasdaq est contrebalancée par les -0,3% du Dow Jones. Le S&P500 est stable et reste en course pour une 10ème séance de hausse sur une série de 11 avec à la clé un 4ème record de clôture consécutif (au-delà de 4.575) et 5ème record absolu intraday en cas de test des 4.600 (contre 4.598,5 la veille). Plusieurs indicateurs économiques avaient porté les marchés, comme la hausse de confiance du consommateur en octobre à en croire l'enquête mensuelle du Conference Board, tandis que les bonnes publications d'entreprises confirmaient la vague d'optimisme ambiant. Ainsi, sur les 41 composantes du S&P 500 ayant dévoilé leurs comptes hier, 33 (soit 75%) ont fait mieux que prévu, selon des calculs de Deutsche Bank. 'Cela participe à la révision à la hausse des perspectives de bénéfices, ce qui, dans un marché actions qui ne progresse plus guère depuis le début de l'été, conduit mécaniquement à diminuer les valorisations', explique Enguerrand Artaz, chez La Financière de l'Echiquier. La prudence semble de retour avant la réunion de la BCE prévue demain, puis la parution des derniers chiffres de l'inflation en zone euro vendredi. Le Département du Commerce annonce un repli de 0,4% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, moins prononcé toutefois que le consensus (-0,8%), après un gain de 1,3% (révisé à la baisse de -0,5% par rapport à l'estimation initiale qui était de +1,8% en août). Les commandes hors transports -un indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- ont augmenté de 0,4% en septembre, les commandes d'équipements de transport ayant chuté de 2,3%. Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine tiendra son comité stratégique la semaine prochaine, qui pourrait être l'occasion pour Jerome Powell d'officialiser le 'tapering' (réduction des rachats d'actifs) tant attendu par les marchés. Les dernières remarques du président de la Fed ont fait ressortir une crainte grandissante de voir l'inflation s'installer au-delà des objectifs de la Fed. 'Cela pourrait alors pousser l'institution à resserrer sa politique monétaire plus tôt que prévu', avertit Vincent Boy, analyste chez IG. Les marchés obligataires ne semblent pas du tout impressionnés par une telle perspective puisque la séance se solde par une nette détente des rendements en Europe comme aux Etats Unis avec -5,4Pts sur les OAT à 0,167%, sur les Bunds à -0,182% et -5Pts sur les T-Bonds à 1,568%. Du côté des valeurs françaises, Schneider Electric (+2,4%) dévoile un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 en croissance de 11,8% à 7,22 milliards d'euros, soit une hausse organique de 8,8% dont des progressions de 9,4% pour la gestion de l'énergie et de 6,7% pour les automatismes industriels. Sodexo publie au titre de son exercice 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 13% à 2,37 euros, et un résultat d'exploitation en progression de 1,6% à 578 millions, soit une marge améliorée de 40 points de base à 3,3% (+60 points de base hors effet de change). Le chiffre d'affaires annuel a baissé de 9,8% à 17,4 milliards d'euros. Plastic Omnium fait part d'un chiffre d'affaires économique de 1,79 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en baisse de 14,4% à périmètre en changes constants, la production automobile mondiale ayant chuté de 19,5% sur la même période. A l'occasion de sa journée investisseurs, le fournisseur de solutions de paiement Worldline a affiché son ambition de délivrer sur la période 2022-24 un taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires de 9 à 11%... mais ces prévisions sont jugée trop peu ambitieuses et le titre est sanctionné par une chute exceptionnelle (sans précédent ?) de -15,9%. Scor et SEB flambent de +12 à +12,5% après avoir annoncé des plans de rachats de titres portant sur 5 puis 4% de leur capital respectivement. DBV Techno dévisse de -26,3% alors que la constitution du dossier visant à la validation de l'anti-allergène Viaskin Peanut prend du retard auprès de la FDA.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.19%