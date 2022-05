CAC40: fait fi du CPI US et termine au plus haut du jour information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 17:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance à son plus haut du jour (6.269 points), portée par une hausse de 2.50%, au terme d'une journée marquée par la forte volatilité de l'indice.



En effet, après une hausse de 2.1% dans la matinée, le CAC40 avait marqué le pas en début d'après-midi, retombant à +0.3%, à la suite de la publication de ' CPI ' américain jugé décevant.



Le CAC40 a ensuite repris des couleurs, à l'instar de l'E-Stoxx50 qui achève la journée sur une hausse de 3.23%, porté par Adidas et BMW (+5%) ou encore Allianz (+6%), et suivi par Francfort (+2%) et Londres (+1.4%).

A Wall Street, les écarts restent bien plus nuancés avec à peine +0,7% sur le S&P500 et +0,8% sur le Dow Jones tandis que le Nasdaq cède 0.3%.



Le sujet de l'inflation préoccupe les marchés depuis des mois et les investisseurs restent particulièrement préoccupés par les répercussions d'une brusque remontée des prix qui tarde à se modérer.



Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en avril en rythme séquentiel (contre +1,2% en mars, un record), d'après le Département du Travail, ce qui donne un score de +8,3% en rythme annuel, une progression légèrement supérieure ce que les économistes attendaient (+8,1%) après le record de 8,5% établi en mars.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est d'ailleurs accélérée à +0,6% le mois dernier (dans le sillage des 'services', soit 70% du PIB US), ce qui donne +6,2% hors éléments volatils, contre un consensus de 6,00%.



De tels chiffres ne tempèrent pas les anticipations de 2 futures hausses de +50Pts de base du taux de la FED, mi-juin et fin juillet (l'hypothèse des +75Pts serait même de nouveau en discussion).



Les T-Bonds US sont repartis comme une balle à la hausse avec +9Pts à 3,07%, avant de revenir à la case départ, vers 2,99%.

Nos OAT se retendaient de +7Pts à 1,615% avant de revenir à 1,545%, les Bunds affichaient +8Pts à 1,0830% mais 1,0200% ce soir... ce n'est pas de bon augure.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance des données de l'inflation en Allemagne. La hausse des prix s'est de nouveau accélérée outre-Rhin au mois d'avril pour atteindre son plus haut niveau depuis la réunification du pays, montrent des chiffres publiés mercredi par l'office fédéral de la statistique.



Ainsi, en rythme annuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,4% sur un an le mois dernier et de 0,8% par rapport à mars, des chiffres conformes aux estimations qui avaient été dévoilées par Destatis le 28 avril.



En mars, l'inflation allemande était ressortie à +7,3% sur une base annuelle. Ces données seront soigneusement étudiées dans un contexte de crainte d'un durcissement de la politique monétaire de la BCE.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom (-5.1%) publie au titre de son exercice 2021-22 un résultat net ajusté de 268 millions d'euros avant la dépréciation de la participation de 20% dans TMH. En tenant en compte de cet ajustement, il est ressorti à -173 millions, contre +301 millions l'année précédente.



Le groupe de géosciences CGG (+2.5%) annonce avoir signé une prolongation de cinq ans de l'accord de licence dont Petrobras bénéficie pour son logiciel Geovation, destiné à imager à partir de jeux de données des géologies complexes, telles que la zone pré-salifère.



Enfin, AXA annonce qu'AXA SA, la holding du groupe, a obtenu son agrément en qualité d'entreprise de réassurance de la part de l'ACPR, dans le contexte de la transformation précédemment annoncée d'AXA SA en réassureur interne du groupe.