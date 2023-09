CAC40: évolue autour des 7200 pts en attendant la BCE information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 10:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,3% ce matin, autour des 7200 points, à quelques heures d'une réunion jugée cruciale de la Banque centrale européenne (BCE).



Entre hausse de taux de 25 pb ou statu quo, le suspense reste entier. L'institut basé à Francfort publiera son communiqué à 14h15, avant la traditionnelle conférence que tiendra sa présidente Christine Lagarde quelque minutes plus tard.



Les places européennes restent dans le doute après la parution de plusieurs indicateurs ayant montré une persistance de l'inflation sur le Vieux Continent et qui font craindre aux investisseurs que la BCE continuera à se montrer peu accommodante.



Au vu des récentes statistiques témoignant du net ralentissement de la croissance en Europe, les marchés financiers ont toutefois été dopés ces derniers temps par des anticipations de 'pause' dans le cycle de hausse des taux.



Dès lors, les intervenants pourraient réagir très négativement si les mesures de la BCE s'avéraient décevantes.



'Une hausse supplémentaire, qui pourrait être assimilée à la hausse de trop, serait un signal clair de la détermination de la BCE mais serait probablement mal ressentie par les investisseurs', prévient Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



Face à ces signaux contradictoires, l'exercice s'annonce ardu pour Christine Lagarde, qui devrait tenter de garder toutes les options ouvertes pour le futur tout en insistant sur le chemin déjà accompli.



Les investisseurs seront par ailleurs à l'affût des chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, qui devraient montrer que la récente remontée des cours pétroliers a un impact défavorable sur les coûts de production.



Toujours Outre-Atlantique, la journée sera également marquée par les ventes de détail, qui permettront de savoir si les consommateurs américains ont continué de dépenser à l'approche de la rentrée des classes.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Assystem publie un résultat net de 21 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, contre 32,7 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel d'activité en baisse de 4,3% à 15,7 millions, soit une marge en retrait de 1,2 point à 5,6%.



Esker publie un bénéfice net en baisse de 26% à 7,5 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2023, avec une rentabilité opérationnelle de 11,2% pour un chiffre d'affaires de près de 87,9 millions, en progression de 15% (+16% à taux de change constants).



Enfin, TotalEnergies annonce lancer un appel d'offres pour la fourniture de 500.000 tonnes par an d'hydrogène vert, de façon à pouvoir éviter l'émission d'environ cinq millions de tonnes de CO2 par an dans ses raffineries européennes à horizon 2030.



TotalEnergies a également indiqué avoir signé avec Air Liquide un accord pour l'approvisionnement à long terme en hydrogène vert et bas carbone de sa plateforme de Gonfreville, pour réduire de jusqu'à 150.000 tonnes par an les émissions annuelles de CO2 du site.