CAC40: euphorisé par un rallye historique du luxe de +7%

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris enregistre sa meilleure performance depuis un trimestre mais surtout, une fois n'est pas coutume, surclasse de plusieurs longueurs les autres places européennes avec un gain de +2,1% à 7625 pts, profitant de l'envolée du secteur du luxe avec +7,8% pour LVMH, +7% sur Kering et +5% pour Hermès.

Vers midi, ces 3 géants affichaient même +8% de hausse moyenne, une des 'performances' phare de la décennie !



Ce matin, les résultats records de Richemont, avec un chiffre d'affaires à neuf mois de 16,2 milliards d'euros, en croissance de 3% (+4% à taux de change constants), ont ravivé les espoirs de reprise du secteur du luxe.



Le CAC40 sert de locomotive à l'E-Stoxx50 (+1,3%) qui serait pas loin de zéro (comme le DAX à +0,2%) sans nos stars du luxe.



Sur le front des statistiques, les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 0,4% en décembre, selon le Département du Commerce.

C'est 2 fois moins que les +0,8% en rythme séquentiel en novembre (chiffre révisé par rapport à +0,7% en annonce initiale),



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont aussi augmenté de 0,4% le mois dernier, là où Bank of America indiquait anticiper une hausse de 0,6%.

Sur le front de l'emploi, le Département du Travail annonce avoir enregistré 217.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 6 janvier, un chiffre en hausse de 14.000 par rapport à la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 212.750 en recul anecdotique de 750 par rapport à celle de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 18,000 pour s'établir à 1.859.000 lors de la semaine du 30 décembre, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Côté Europe, le taux d'inflation en Allemagne mesuré par l'indice des prix de détail harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été confirmé à 2,8% en décembre sur un an, a annoncé jeudi Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Peu de réaction à la publication du compte-rendu de la réunion du 12 décembre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), qui s'était soldée par une quatrième baisse de taux en l'espace de six mois.



La présidente de l'institution, Christine Lagarde, avait alors exprimé sa préoccupation au sujet des risques baissiers pesant sur la croissance de la zone euro.

Après leur forte détente de -10Pts de la veille en moyenne, les marchés obligataires tentent de trouver un nouvel équilibre : les T-Bonds à 10 et 30 ans se retendent de +1,5Pt, nos OAT de +4Pts à 3,3860%, les Bunds de +4 également à 2,566% (soit un spread inchangé de 82 points de base), les BTP italiens de +2,5Pts à 3,713%.



Si les derniers chiffres de l'inflation américaine sont de nature à rassurer, les investisseurs pourraient toutefois préférer rester sur la défensive en attendant l'investiture de Donald Trump, prévue lundi.



'Il est probable que l'année boursière 2025 débutera véritablement le 20 janvier', prévenaient en début de semaine les équipes de Cogefi, une société parisienne de gestion de portefeuille.



Les cours du brut ont flambé hier, le baril de brut léger américain s'échangeant juste au-dessus des 80 dollars, une première depuis l'été dernier.



Le baril de Brent cède près de 0,8%, autour des 81,8$ après avoir testé 82,5$ hier, pour la 1ère fois depuis le 25 juillet et 12 août 2024.



L'Or se réveille également à la faveur de la baisse des taux et refranchit en force les 2.700$/Oz, soit +2% en 24H vers 2.718$.

Enfin, l'Euro s'effrite de -0,2% vers 1,0270/1,0275 contre Dollar.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom indique avoir signé un nouvel accord avec Metrolinx pour la révision et la modernisation de 181 voitures de trains suburbains à deux niveaux du service GO Transit, le service de transport public de la région du Grand Golden Horseshoe, au Canada.



TotalEnergies annonce que son indicateur de marge de raffinage européen s'est redressé à 25,9 dollars par tonne au quatrième trimestre 2024, contre 15,4 dollars au troisième, une hausse qui devrait se refléter dans les résultats et le cash-flow de l'aval.



Enfin, Stellantis a fait état jeudi d'une baisse de 9% de ses livraisons de véhicules au 4ème trimestre 2024, principalement sous l'effet de l'Amérique du Nord où le groupe automobile peine à écouler ses stocks.







