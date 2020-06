Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : euphorie totale, que de très bonnes nouvelles en 24H Cercle Finance • 16/06/2020 à 15:54









(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Quelle euphorie ! Le CAC40 (+3,7%) vient de repasser -en 12 heures de cotations prises en continu- de 4.690 et 4.995Pts (soit +6,5%) et l'Euro-Stoxx50 (+4,1% à 3.265) fait de même... avec 100% de valeurs en hausse, le 'carton plein absolu' (tous le secteurs sont en hausse). Voilà un extraordinaire alignement de planètes depuis 24H : après les annonces de la FED (son programme de rachat -direct et ciblé- de dettes d'entreprises démarre en fait dès ce mardi), l'espoir que le Congrès vote une enveloppe de 1.000Mds$ de travaux publics, les bons chiffres de ventes de détail en mai (+17,7%), voilà que Wall Street s'enflamme pour une toute nouvelle rumeur de découverte d'un traitement anti-Covid ('test prometteur' d'un anti-inflammatoire à base de stéroïdes). Mais il ne s'agit que de résultats positifs préliminaires et le traitement ne fonctionne pas à 100% : il ne concerne qu'un faible pourcentage des cas développant des pathologies pulmonaires sévères. Mais une nouvelle fois, Wall Street réagit comme si le coronavirus allait être éradiqué d'ici la fête de l'Indépendance le 4 juillet: le Dow Jones prend +400Pts supplémentaires et affiche +950Pts en préouverture, le S&P500 +3%. A la base, le Dow Jones a repris +5% sur les seules annonces de la FED: 'La détermination des banques centrales et des Etats à soutenir les conditions financières est infaillible, et le marché leur obéit bien plus qu'aux fondamentaux', souligne-t-on chez La Financière de l'Échiquier. Pour la société de gestion de portefeuille parisienne, les places financières sont désormais totalement façonnées par la politique de taux zéro et le soutien indéfectible des banques centrales. 'Le marché est à présent également 'administré' sur le crédit. Ce qui soutient indirectement les actions. N'est-ce pas pour l'investisseur le meilleur des mondes possibles?' s'interroge LFDE. Pour mémoire, la journée de lundi avait donné lieu à un déferlement d'optimisme de la part de l'économiste en chef de Morgan Stanley, Chetan Ahya, puis de Rick Rieder, le patron de l'investissement obligataire chez Blackrock, pour lesquels les stimulus monétaires en cours offrent une visibilité exceptionnelle qui ne peut que permettre aux marchés de s'envoler. Les opérateurs saluent également les chiffres des ventes au détail en mai sont ressortis à +17,7% contre +7,7% attendu (et +12,5% hors ventes de voitures... les chiffres semblent systématiquement sous estimés depuis 1 mois). Reste à découvrir la production industrielles aux Etats-Unis, avec là encore l'espoir que ces statistiques valident la possibilité d'une reprise en 'V' de l'activité. Du coté des valeurs, les banques (+7% sur BNP-Paribas) et les constructeurs (Renault +7,1%) trustent le top-5, en compagnie d'Accor avec +5,7%. Le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 98,0 % en mai 2020, par rapport au mois de mai 2019, avec 0,6 million de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Le groupe Rémy Cointreau annonce être en négociations exclusives avec la famille Lhopital pour l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de la société Champagne de Telmont. Carrefour (+2,7%) a annoncé la nomination de Rami Baitieh, Directeur Exécutif Espagne, au poste de Directeur Exécutif France à compter du 1er juillet 2020. Alexandre de Palmas, Directeur Exécutif Proximité France, est nommé Directeur Exécutif Espagne.

