CAC40: euphorie en Europe, hésitation à WStreet, baril à 84$

(CercleFinance.com) - La lourdeur (relative) de Wall Street -avec un Nasdaq à -0,5%- ne pénalise pas les indices européens qui continuent d'empiler les records et qui se dirigent vers des 'doublés gagnants' à la clôture d'ici 17H35.

C'est le scénario optimal à 48H de la séance des '4 sorcières' qui verra le 1er trimestre s'achever sur des gains historiques et même stratosphériques sur nombre de valeurs.

C'est vraiment un marché 'momentum' et 'full risk on', d'où une flambée du bitcoin (73.450$) et de nombreuses cryptos.

Le CAC40 (+0,75%) s'est hissé jusque vers 8.157Pts (dans le sillage de Schneider et BNP à +2,5%), l'Euro-Stoxx50 (+0,5% avec Inditex à +8%) franchit allègrement la barre des 5.000, le DAX40 se hisse au contact des 18.000.

L'indice-phare parisien double quasiment la mise après plus de 0,8% la veille, et malgré une ouverture hésitante de Wall Street avec le Dow Jones à 0,4%, le S&P 500 à -0,15% et le Nasdaq à -0,5%.



Le rapport -décevant- sur l'inflation n'a pu enrayer la vigueur continue des marchés actions, nourrie par l'engouement des investisseurs pour les valeurs technologiques alors que l'IA générative figure au centre de toutes les attentions.



'Les investissements dans ce domaine, en particulier dans des entreprises telles que Meta et Salesforce, ont obtenu d'excellents rendements en 2023', met en avant Erling Haugan Kise, gestionnaire de fonds chez DNB Asset Management.

L'agenda étant pauvre en statistiques aujourd'hui, peu de mouvement sur l'obligataire puisque le T-Bond US se dégrade de +2,5Pts vers 4,182%, le '2ans' de seulement +1Pt à 4,61E.

En Europe, les Bunds se tendent de +2Pts, nos OAT de +1Pt à 2,346% et 2,784% respectivement.

A noter ce nouveau record absolu -un de plus- sur le Bitcoin, à 72.300$ (vers 17H) alors que le $ s'affaiblit un peu face à l'Euro (+0,15% vers 1,0945).

Cette fin d'après-midi est animée sur le secteur 'énergie' avec un baril qui grimpe de +1,5% et tutoie les 84$ à Londres (83,9$) et les 80$ sur le NYMEX.



Sur le front des valeurs, Vallourec (+7%) annonce qu'ArcelorMittal a conclu un accord pour acheter la participation de 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital détenue par Apollo dans son capital, pour un montant total de 955 millions d'euros.



BNP Paribas estime que 'l'année 2024 s'inscrira à un niveau supérieur au résultat net distribuable publié en 2023' et fait part d'une accélération ainsi que d'un élargissement de ses mesures d'efficacité opérationnelle d'environ 400 millions d'euros récurrents.



Solvay publie un résultat net sous-jacent des activités poursuivies de 588 millions d'euros pour 2023, contre 740 millions précédemment, mais un flux de trésorerie disponibles (FCF) en croissance de 17,3% à 561 millions, soit un taux de conversion FCF record de 45,4%.



Dassault Systèmes et Rexel annoncent que leurs conseils d'administrations proposeront à leurs AG, des dividendes de respectivement 0,23 euro et 1,20 euro par action au titre de 2023, en numéraire.







