CAC40: espoirs d'accalmie après deux séances difficiles

(CercleFinance.com) - Après deux séances de fortes baisses (-1,6% vendredi, puis -1,4% lundi à 7149 points) pour le CAC40, la Bourse de Paris pourrait tenter une relative stabilisation ce mardi, encouragée en ce sens par un net redressement de près de 9% du Nikkei.



Pour rappel, l'heure était largement à la déprime sur les places mondiales lundi, comme l'a illustré en particulier le plongeon de plus de 12% de Tokyo, suivi de chutes des indices européens et américains, sur fond d'angoisse à propos de l'économie américaine.



'Malgré la faiblesse des dernières données sur le marché du travail, nous estimons qu'un atterrissage en douceur reste l'issue la plus probable pour l'économie', tempère Stephen Brown, économiste en chef adjoint pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.



'Néanmoins, le risque d'un atterrissage brutal a augmenté, tandis que la réaction désordonnée du marché -si elle se maintient- pourrait inciter la Fed à assouplir sa politique plus rapidement que prévu', poursuit-il.



Au chapitre des statistiques du jour, doivent paraitre ce mardi les commandes à l'industrie allemande, puis les ventes de détail dans la zone euro dans la matinée, avant la balance commerciale des Etats-Unis en début d'après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, Vallourec annonce la réalisation de l'acquisition par ArcelorMittal de l'intégralité de la participation des fonds Apollo dans le fabricant de tubes, pour un prix d'achat total de 955 millions d'euros.



L'assureur-crédit Coface a dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 10,4% à 142,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, pour un chiffre d'affaires en repli de 3,8% à 922,7 millions (-3,1% en organique).



Le groupe d'EHPAD Clariane a de son côté fait part d'un résultat net des activités poursuivies en perte de trois millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6,1% à 2,64 milliards (+6,8% en organique).





