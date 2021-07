Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : entame de 2ème semestre laborieux, 6ème record du S&P Cercle Finance • 01/07/2021 à 16:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris vient de démontrer sa vulnérabilité en passant au cours de la seule matinée de +1,2% (à 6.588) à -0,1% (6.503), avant de se redresser à +0,7% vers 6.555 à 1 heure de la clôture. L'Euro-Stoxx50 ne se montre pas plus téméraire avec à peine +0,4% à 4.080Pts, loin de ses plus hauts du jour à 4.114Pts. L'entame de trimestre est saluée par de nouveaux records à Wall Street: le S&P500 (+0,2%) inscrit un 6ème zénith consécutif à 4.311 cette fois-ci. Record égalé (à 14.533) par le Nasdaq et le Dow Jones (+0,1%) reste à environ 1% de son zénith. Peu de réactions aux tous derniers chiffres US : le PMI IHS Markit- est révisé en baisse à 62,1 par rapport à l'estimation flash de 62,6, mais reste proche de son niveau le plus élevé depuis le début des enquêtes en mai 2007. Pour une fois l'ISM manufacturier américain confirme exactement la tendance du PMI 'markit' avec une légère révision à la baisse de 61,2 vers 60,6. Ce que les investisseurs en retiendront, c'est la nouvelle hausse pour la composante 'Prix payés' qui inscrit un record à 92,1 selon Markit... mais la réaction marché obligataire se traduit par de l'indifférence, avec une quasi stagnation à 1,463%. Autre PMI du jour, celui de la France publié ce matin par IHS Market : l'activité se tasse légèrement de 59,4 en mai à 59,0 en juin... mais il se maintient dans de hautes eaux, très au-dessus du seuil d'expansion des '50'. 'Il faudra attendre quelques mois pour mesurer l'impact réel des difficultés d'approvisionnement sur la reprise de l'économie à l'issue de la crise sanitaire', nuance Joe Hayes, senior economist à IHS Markit. Dans la zone euro, l'indice PMI final s'est redressé de 63,1 en mai à 63,4 en juin, dépassant ainsi sa dernière estimation flash (63,1) et atteignant un nouveau sommet historique pour un quatrième mois consécutif. La production a augmenté à un rythme soutenu tandis que la croissance de l'emploi a atteint un record historique. Les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement se sont néanmoins poursuivies, entraînant des hausses de prix sans précédent. 'Le nouvel assouplissement des mesures relatives à la pandémie a entraîné un rebond de la demande tandis que l'accélération des campagnes vaccinales a favorisé un regain de confiance', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. Les chiffres du chômage hebdo US ont été publiés dans l'indifférence générale à 14H30 : les inscriptions aux allocations ont diminué de près de -50.000 la semaine du 21 juin aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 364 000 (contre 415 000 la semaine précédente, chiffre révisé) Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 3 469 000, en hausse de 56.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine du 14 juin. Du côté des valeurs françaises, EDF a annoncé mercredi soir avoir conclu un accord transactionnel avec Areva, mettant ainsi fin à un différend qui datait de l'acquisition de Framatome en 2017. L'électricien précise que l'accord prévoit le paiement par Areva d'une indemnité transactionnelle de 563 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. LVMH a présenté aujourd'hui son projet de création d'un centre mondial de recherche dédié au luxe durable et digital, au coeur du pôle d'excellence du plateau de Saclay (Essonne). L'ouverture de ce centre, qui devrait regrouper quelque 300 collaborateurs et chercheurs à terme, est prévue à l'horizon 2024/2025. Korian annonce l'acquisition de 90% du groupe familial Santa Croce, permettant au groupe français de prise en charge de la dépendance de renforcer sa présence en Italie, plus spécifiquement dans le centre de Turin et le Piémont. Enfin, à l'occasion de son point d'activité, Sodexo relève ses perspectives pour viser, au second semestre de son exercice 2020-21, une croissance interne autour de +15% et une marge d'exploitation autour de 3,5% à taux constant. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 4,48 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre 2020-21, soit une hausse de 14,7% en données publiées et une croissance interne (hors effets de périmètre et de changes) de 19%. Solution30 s'envole de +25% vers 7,35E après l'approbation des compte 2020 (non certifiés antérieurement par Ernst & Young) par l'Assemblée générale de Solutions 30 qui a également fait approuver à 84% la nomination de PKF Audit & Conseil.

