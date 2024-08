Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: engrange des gains modestes en toute fin de séance information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - Après avoir passé la majeure partie de la séance à proximité immédiate de son point d'équilibre, le CAC40 conclut la séance sur un petit sursaut, s'arrogeant 0,35% dans les toutes dernières minutes de cotation, à 7275 points.



L'indice parisien profite notamment du dynamisme de Edenred (+3%), suivi par Teleperformance et Schneider Electric (+1,6% chacun).



Il s'inscrit aussi dans le sillage de Wall Street où le Nasdaq gagne 1,7% devant le S&P500 (+1,1%) et le Dow Jones (+0,5%).



Après une première partie d'année en fanfare, les investisseurs paraissent toujours vouloir reprendre leur souffle à l'amorce d'un second semestre qui pourrait réserver davantage de turbulences.



Plusieurs questions cruciales restent néanmoins en suspens : quelle sera l'évolution de l'économie américaine dans les mois qui viennent et comment réagira la Fed à la décélération de l'activité qui se profile?



'La publication des prix à la production aux Etats-Unis donnera un avant-goût du chiffre des prix à la consommation qui est le point d'orgue de la semaine', souligne Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.



Attendu jeudi, l'indicateur des ventes au détail aux Etats-Unis devrait permettre de tester la vigueur de la consommation des ménages américains, principal moteur de la croissance du pays.



En attendant, les marchés ont pris connaissance en fin de matinée d'une nette détérioration des perspectives économiques en Allemagne, où l'indicateur ZEW s'est de nouveau contracté ce mois-ci, après avoir accusé en juillet sa première baisse en un an.



Calculé après une enquête mensuelle auprès de jusqu'à 300 experts des marchés financiers, il s'est établi en effet à 19,2 pour août, en chute donc par rapport à 41,8 le mois précédent, et a ainsi retrouvé son plus bas niveau depuis janvier dernier (15,2).



Par ailleurs, aux Etats-Unis, le Département du Travail fait savoir que les prix à la production ont augmenté de 0,1% en juillet par rapport au mois précédent, et même de 0,3% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Dans ce contexte, les rendements continuent de se détendre, trahissant une fuite vers la qualité avant la publication des indicateurs cruciaux de la deuxième partie de semaine.



Le rendement des Treasuries à dix ans revient autour de 3,87% (-3,5 pts) un plus bas de quasiment un an, tandis que le rendement du dix ans allemand s'établit à 2,18%.



Sur le Forex, l'euro grapille près de 0,2% face au billet vert, à 1,095$/E.



Le marché du pétrole repart à la baisse du fait des inquiétudes sur l'état de l'économie américaine, qui pourraient mener à un déclin de la demande.



A Londres, le baril de Brent recule de 1,4% à 80,8 dollars.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus fait savoir que airBaltic, transporteur national letton, a confirmé une commande supplémentaire de 10 appareils A220-300. Cette nouvelle et quatrième commande porte le total des commandes fermes de la compagnie aérienne à 90 avions A220.









