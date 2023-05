CAC40: enfonce les 7400Pts après l'inflation aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 17:01

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche désormais un repli de 0,7% vers 7345 Pts après la publication des très attendus chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 4,9% en avril par rapport au même mois de 2022, un taux annuel au plus bas depuis avril 2021, et proche des attentes des économistes.



Hors énergie (-5,1%) et produits alimentaires (+7,7%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 5,5% le mois dernier, un niveau à peu près conforme à celui qu'anticipait le marché en moyenne.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre mars et avril 2023, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont accrus de 0,4%, en données brutes comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Le consensus des économistes tablait sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI) à +0,3% dans sa version de base ('core') en avril, contre +0,4% le mois précédent.





En Allemagne, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 7,2% sur un an le mois dernier, conformément à la première estimation qui avait été fournie à la fin du mois.





Après quatre mois de hausse, le 'rally' boursier du début d'année s'est arrêté depuis la fin du mois d'avril et la situation semble devenir un peu plus délicate maintenant que les investisseurs réalisent que les banques centrales pourraient se montrer moins bienveillantes que prévu.



Graphiquement, le CAC 40 reste proche de sa zone 'neutre' des 7440 à 7480 points, mais conserve suffisamment d'éléments techniques pour rapidement venir dépasser le seuil des 7500 points, estiment toutefois les analystes techniques.



'Nous pouvons raisonnablement croire à une remontée de l'indice sur la résistance majeure des 7550 points', affirment les équipes de Kiplink Finance.



'A contrario, une fracture du support des 7375 points replacerait l'indice CAC 40 en tendance baissière de plus long terme', prévient la société de Bourse parisienne.



La séance est également teintée par de nouvelles publications d'entreprises. Parmi les sociétés ayant publié avant l'ouverture, Crédit Agricole a annoncé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre.



La banque a publié un BPA sous-jacent de 0,37 euro, en hausse de 78,8% pour le premier trimestre 2023, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent de 2,31 milliards, en croissance de 26,8% (+28,3% pour les pôles métiers hors Activités Hors Métiers).



Les revenus sous-jacents augmentent de 10,4% à 6,15 milliards d'euros.



Alstom a livré pour sa part de bons résultats pour son exercice 2022/23 dans un marché ferroviaire en croissance et s'est donné pour l'exercice fiscal 2023/24 l'objectif d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 6%.



L'équipementier de transports Alstom publie au titre de son exercice 2022-23 un bénéfice net ajusté de 292 millions d'euros, contre une perte de 173 millions un an plus tôt, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,2 point à 5,2%. Son chiffre d'affaires s'accroit de 7% (+5% en organique) à 16,5 milliards d'euros.



Airbus a annoncé également la signature avec Philippine Airlines d'un Memorandum of Understanding (MoU) pour l'achat de neuf A350-1000, qui seront configurés avec des cabines séparées de classe affaires, premium économique et économique.



Ce soir, ce sera au tour du géant américain du divertissement Disney de dévoiler ses comptes trimestriels.