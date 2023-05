CAC40: enfonce les 7400 pts, plombé par le recul du luxe information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul marqué de 1,33%, à 7378 points, lourdement pénalisée par le recul des valeurs du luxe à l'instar de Hermès (-6,5%), LVMH (-5%) et Kering (-3%).



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice HCOB PMI composite en France. L'indice a signalé une nouvelle croissance mensuelle du secteur privé de l'Hexagone en mai, à 51,4. En repli par rapport à avril (52,4), il témoigne d'un ralentissement de l'expansion globale, et notamment d'un ralentissement dans le secteur des services.



'Cet affaiblissement de l'expansion a en grande partie résulté d'une détérioration de la demande, le volume global des nouvelles affaires ayant diminué pour la première fois depuis février', expliquent les enquêteurs, qui pointent aussi un nouveau repli de la confiance.



De son côté, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est contracté de 54,1 en avril à 53,3 ce mois-ci en estimation flash, signalant une cinquième hausse consécutive de l'activité du secteur privé dans la région, mais à un rythme ralenti.



Toujours sur le front des statistiques, le Département du Commerce des Etats-Unis annonce une hausse surprise de 4,1% des ventes de logements neufs au mois d'avril, pour atteindre un volume annualisé et corrigé des variations saisonnières de 683.000, supérieur au consensus de marché.



Le mois précédent, les ventes avaient déjà grimpé de 4% (chiffre révisé par rapport aux +9,6% de l'estimation initiale). A 433.000, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait à fin avril une offre de 7,6 mois au rythme d'écoulement actuel.



Le bémol, c'est la chute de -15% du prix des logements neufs depuis octobre dernier, ce qui s'avère plus rapide que lors de l'épisode de correction 2007/2010.



Les marchés obligataires affichent un biais légèrement négatif avec +2 à +3 Pts de rendement sur les OAT et les Bunds, +1,4 Pt sur les T-Bonds US à 3,725%.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Société Générale (+3,9%) -où Slawomir Krupa doit prendre les fonctions de directeur général ce jour- a fait part lundi soir de la finalisation de l'acquisition de LeasePlan, par sa filiale de services de mobilité ALD.



Bonduelle annonce la nomination de Xavier Unkovic à la direction générale, nomination qui prendra effet le 1er juin. Jusqu'à cette date, la direction générale du groupe agroalimentaire sera assurée par Christophe Bonduelle, président du conseil d'administration.



L'Etat français détient, à la clôture de son OPAS, 3.908.590.275 actions EDF, soit 97,69% du capital et au moins 98,04% des droits de vote, et 130.829.543 OCEANE, soit 99,97% du nombre d'OCEANE en circulation, selon un communiqué de Bercy.



Ce résultat rendant possible la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, l'Etat a adressé à l'AMF une demande en ce sens afin de se voir transférer l'ensemble des titres non apportés à l'offre, aux prix de 12 euros par action et 15,52 euros par OCEANE.



Enfin, Faurecia annonce avoir signé un contrat pour céder à Cummins une partie de ses activités dans le domaine du post-traitement des gaz d'échappement de véhicules utilitaires en Europe et aux Etats-Unis.