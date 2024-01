Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: enfonce les 7400 pts avant le rapport sur l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 1% ce matin autour des 7370 points, plombée par Pernod Ricard (-5,4%), Alstom (-2%) ou encore LVMH (-1,9%).



Cette dernière séance de la semaine s'annonce comme la plus importante depuis le début de l'année, avec un calendrier particulièrement bien rempli du côté des statistiques.



Pour le moment, les investisseurs s'interrogent quant au calendrier d'assouplissement monétaire de la Fed, des doutes qui ont entraîné un rebond des rendements obligataires aux Etats-Unis.



Les analystes évoquent par ailleurs l'apparition d'un mouvement de rotation sectorielle en faveur des valeurs défensives, qui s'étaient peu illustrées en Bourse l'an dernier.



'Cela se traduit par une préférence pour les titres liés à la banque et à la santé, tandis que les cycliques (technologies, consommation, communications) sous-performent du fait de la remontée des rendements obligataires', expliquent les équipes de Danske Bank.



A 14h30 sera publié le très scruté rapport sur l'emploi américain. Les économistes tablent sur un net ralentissement des créations de postes à 140.000 en décembre, contre 199.000 en novembre.



Avant ce rapport, les indicateurs publiés dans la semaine, à savoir les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'enquête ADP sur l'emploi privé, ont tous témoigné d'une détente du marché du travail américain.



Les investisseurs attendent également l'indice ISM des services et les commandes à l'industrie, qui permettront d'en savoir plus sur la santé de l'activité.



En zone euro, la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de décembre, qui sera publiée à 11h00, devrait montrer un rebond temporaire des prix, essentiellement dû à des facteurs techniques.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tend de 3,3pts, au-delà des 4%, tandis que celui du Bund allemand de même échéance s'établit à 2,15% (+4,2 pts).



L'euro évolue toujours autour des 1,092$ / euro.



Les cours du pétrole continuent de profiter des tensions géopolitiques: le baril de Brent gagne près de 1% à près de 78,5 dollars.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe Stef annonce l'acquisition, à compter de ce jour, des activités de Bakker Logistiek aux Pays-Bas.



LDC publie un chiffre d'affaires cumulé des neuf premiers mois de son exercice 2023-24 en hausse de 7,7% à 4,55 milliards d'euros (-1,1% en volume). A périmètre et changes constants, il a progressé de 4,8%, malgré des volumes en baisse de 1,4%.



Enfin, tout en confirmant sa recommandation 'conserver' sur Pernod Ricard, Stifel abaisse son objectif de cours de 8% à 170 euros, dans le sillage d'une réduction d'environ 6% de ses prévisions de résultats pour le groupe français de spiritueux.





