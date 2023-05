Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: enfonce les 7400 en attendant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 11:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli mardi matin dans des marchés qui restent prudents à l'avant-veille de la publication des chiffres très importants de l'inflation américaine. L'indice CAC 40 est en repli de 0,7% à 7 390 points.



Hier, le marché parisien avait démarré la semaine en mode 'pause' en parvenant à se maintenir tout juste à flot (+0,1%) dans des volumes d'échanges quasi-inexistants de 2,1 milliards d'euros.



Tout est restée figé durant cette journée fériée de l'Armistice du 8 mai, une tendance renforcée par la fermeture de la Bourse de Londres en l'honneur du couronnement de Charles III.



Les variations devraient rester tout aussi limitées aujourd'hui en l'absence d'événement économique majeur et du manque d'informations concernant les dossiers chauds du moment.



En France, le déficit commercial s'est nettement amélioré au premier trimestre pour s'établir à 29,8 milliards, essentiellement sous l'effet de la réduction de la facture énergétique, selon des statistiques publiées ce matin par la Direction générale des douanes. Avec une contraction de 11,9 milliards d'euros, il s'agit d'une amélioration 'record', la plus importante depuis au moins l'an 2000, soulignent les Douanes.



Aucun indicateur économique important ne figure à l'agenda du jour sur le reste de l'Europe comme aux Etats-Unis en attendant la parution, jeudi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis.



Pour mémoire, le consensus des économistes table sur un ralentissement de l'indice à +0,3% dans sa version de base ('core') en avril, contre +0,4% le mois précédent.



Les investisseurs craignent que des indicateurs économiques mitigés ne viennent compliquer la tâche de la Réserve fédérale, qui n'a pas totalement rassuré sur son intention d'interrompre rapidement son processus de resserrement monétaire.



'L'inflation mondiale fait (...) de la résistance et rend l'exercice pour les banques centrales très difficile', reconnaissent les équipes d'Amplegest.



'Pourtant, nous pensons toujours que le processus de hausse des taux touche bientôt à sa fin', ajoute la société de gestion.



'Nous attendons encore une ou deux remontées aux Etats-Unis, pareil en Europe', poursuit le gestionnaire d'actifs. 'S'en suivra sans doute une période de plusieurs mois de stabilité', concluent ses analystes.



Lundi, Wall Street a terminé la séance de mardi comme elle l'avait commencée, c'est-à-dire sur une note indécise, en dépit des signes d'accalmie apparus sur le front des banques régionales.



Le Dow Jones a cédé près de 0,2%, tandis que le Nasdaq Composite perdait à l'inverse 0,2%.



Sur le marché des taux, la semaine a débuté sur une note de lourdeur, dans des volumes là encore creux, le rendement des Treasuries à 10 ans étant remonté au-dessus du seuil des 3,50% en raison des craintes suscitées par les solides indicateurs économiques récemment publiés.



En Europe, le rendement du Bund à 10 ans suit la même trajectoire et se tend vers 2,32%.



Les cours du pétrole poursuivent leur évolution erratique, partagés entre l'espoir d'une absence de récession mondiale et les craintes d'une détérioration de la demande.



Suite à son petit sursaut de la semaine passée, le baril de Brent consolide de 0,7% à 76,4 dollars, tout comme le brut léger américain (WTI) qui cède 0,8% à 72,5 dollars.





