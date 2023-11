Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: enfonce les 7050, tendance stable sur la semaine information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 17:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la semaine dans le rouge: le CAC40 qui lâche en fin de séance près de -1% vers 7.045 affiche un score stable sur les 5 séances écoulées... mais quelques minutes auparavant, c'était -0,5% (avec un creux à 7.006Pts) juste après la publication de la confiance des consommateurs américains.



Wall Street a moins mal réagi puisque les indices US avancent de +0,6% en moyenne.



Une confiance qui s'est dégradée pour le quatrième mois consécutif, de 63,8 à 60,4 en novembre, selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Joanne Hsu, l'auteur du rapport, évoque les inquiétudes entourant les conséquences de la remontée des taux d'intérêt, mais aussi l'effet des conflits à Gaza et en Ukraine.



La composante du jugement des ménages sur leur situation actuelle s'est ainsi repliée à 65,7 contre 70,6 le mois passé, tandis que le sous-indice mesurant leurs anticipations a reculé à 56,9 après 59,3 en septembre.



Le récent regain d'optimisme du marché n'ayant pas résisté à l'effet négatif des propos prudents tenus par plusieurs responsables de la Fed ces dernières 48H.



Les investisseurs ont été pris de court hier par Jerome Powell qui s'est explicitement interrogé sur l'efficacité des mesures prises pour ramener l'inflation vers son objectif des 2%.



Dans le sillage de ces commentaires, la probabilité estimée d'un nouveau tour de vis de la FED en décembre est passée à presque 15%, contre moins de 5% il y a une semaine, à en croire le baromètre FedWatch du CME Group.



Christine Lagarde indiquait à son tour ce midi qu'il va falloir patienter 'plusieurs trimestres' avant d'envisager un assouplissement de la politique monétaire de la BCE.



Pour se rassurer un peu, Mr Villeroy de Galhau, le gouverneur de la BdF estime que 'sauf choc inattendu sur l'inflation, les hausses de taux de la BCE, c'est terminé'.



Le marché est également inquiet par l'envolée des taux consécutive au semi-échec d'une émission de 24Mds$ de bons du Trésor à '30 ans' jeudi soir, ce qui s'est traduit par une forte tension au niveau du rendement des Treasuries à dix ans, qui remonte à 4,64% contre 4,49% la veille.



Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) ayant été obligés de compenser la faible demande émanant des institutionnels étrangers pour le '30 ans'.



La tension retombe un peu cet après-midi sur les T-Bonds qui effacent -4Pts à 4,5920.



En revanche, nos OAT et les Bunds se tendent de +5Pts supplémentaires à 3,29% et 2,7050%, les BTP affichent aussi +5Pts à 4,566%.



Dans la foulée de plusieurs séances déjà très calmes au niveau des statistiques, peu d'indicateurs figuraient au programme de cette dernière séance de la semaine.



En Europe, la matinée était principalement animée par la publication de la première estimation du PIB du Royaume-Uni au troisième trimestre.



La production industrielle du Royaume-Uni a stagné en septembre par rapport au mois précédent, après un recul de 0,5% en août (révisée d'une diminution de 0,7% annoncée initialement), selon l'office national de statistiques.



Après la frénésie de publications des dernières séances, le calendrier était par ailleurs allégé aujourd'hui du côté des résultats d'entreprise: Allianz dévoile une chute de -29,5% des profits) et Richemont voit ses bénéfices remonter à 1,5MdsE.





