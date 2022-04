Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: enfonce les 6600Pts après le repli de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 10:42

(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance sur un repli de l'ordre de 1,2% vers 6566 points, au lendemain d'une clôture en baisse sensible à Wall Street sur fond de certains propos de responsables de la politique monétaire américaine.



'Esther George, présidente de la Fed Bank de Kansas City, a estimé qu'une hausse de taux de 50 points de base était une option pour la réunion de mai et que les conditions étaient réunies pour un retrait plus rapide des mesures accommodantes', souligne Liberum.



'Le gouverneur de la Réserve Fédérale Lael Brainard a aussi indiqué s'attendre à ce qu'un déclin significatif des détentions d'obligations par la banque centrale démarre le mois prochain', poursuit la société financière britannique.



Dans le courant de la matinée, les opérateurs prendront connaissance des prix à la production industrielle dans la zone euro en février, qui pourraient retenir particulièrement l'attention dans le contexte inflationniste.



En Allemagne, après une augmentation de 2,3% en janvier par rapport au mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +1,8%), les commandes à l'industrie ont reculé séquentiellement de 2,2% en février, d'après Destatis.



Dans l'actualité des valeurs, EDF annonce le succès de son augmentation de capital pour un montant brut de 3,16 milliards d'euros, avec un taux de souscription de 129%, et se traduisant par l'émission de 498.257.960 actions nouvelles.



Saint-Gobain a signé un accord en vue de la cession de Tadmar, son activité de distribution spécialisée en plomberie, chauffage et sanitaire en Pologne, qui a généré un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros en 2021.



Moody's Investors Service confirme la notation de la famille d'entreprises (CFR) de Renault 'Ba2', mais avec une perspective qui reste 'négative', prévenant que sa notation 'reste vulnérable à toute évolution macroéconomique'.



Alstom a signé un accord avec l'opérateur ferroviaire suédois SJ. Cet accord porte sur la fourniture de 25 trains électriques à grande vitesse Zefiro Express, avec une option pour 15 trains supplémentaires. Le contrat concernant la première commande ferme s'élève à près de 650 millions d'euros.



Alstom et Engie annoncent également avoir signé une convention de partenariat afin de proposer au secteur du fret ferroviaire une solution de décarbonation des locomotives de ligne à partir d'hydrogène renouvelable, en remplacement de celles fonctionnant au diesel.