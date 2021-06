Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : encore des records et zéro volume, Bund & OAT stables Cercle Finance • 07/06/2021 à 14:44









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Paris avait entamé la séance sur une note un peu lourde (perdant jusqu'à -0,3%) mais les (rares) acheteurs ont repris la main et le CAC40 progresse de +0,35% pour inscrire un nouveau record annuel à 6.538 et historique pour le CAC 'GR' à 18.500. Une preuve d'optimisme en ce début de semaine qui verra paraitre de nombreuses données macroéconomiques en Europe comme aux Etats-Unis... mais que dire des volumes d'échanges, avec 0,82MdsE échangés en 6 heures de cotations (cela nous vaudra une 3ème séance à moins de 2,5MdsE... mais avec un 29ème record à la clé en 9 semaines). L'Euro-Stoxx50 affiche pour sa part une progression de +0,3% , s'alignant sur les indices US en préouverture (+0,2 à +0,3% pour le 'Dow et le 'S&P'). Au cours des prochains jours, doivent paraitre la production industrielle et la balance commerciale des grands pays européens pour avril, ainsi que l'indice ZEW et surtout les décisions de politique monétaire de la BCE après la réunion de son conseil des gouverneurs. 'La BCE devrait décider jeudi de continuer à acheter beaucoup d'obligations au troisième trimestre. Mais minimiser les risques d'inflation est dangereux, même si l'inflation dans la zone euro est encore faible, contrairement aux États-Unis', prévient Commerzbank. De l'autre côté de l'Atlantique, sont attendus notamment la balance commerciale d'avril, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan et surtout les chiffres de l'inflation pour le mois de mai. Pour l'heure, on notera que les commandes industrielles allemandes se sont tassées de 0,2% en avril (+1,5% hors commandes majeures), après une hausse de 3,9% le mois précédent, selon des données CVS-CJO et ajustées de prix. Dans l'actualité des valeurs, Euronext a finalisé la vente d'Oslo Market Solutions à Infront, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de marchés financiers, dans le cadre de sa décision de se désengager des activités non stratégiques. Sur le front des devises, le Dollar reste complètement stable à 1,2170/E. Côté valeurs,Air Liquide a signé un nouveau contrat de long terme avec le sidérurgiste Severstal pour la fourniture d'oxygène grâce à une quatrième unité de séparation des gaz de l'air (ASU) sur son site de Tcherepovets, en Russie. Carrefour et Tesco annoncent avoir décidé de ne pas prolonger leur alliance aux achats au-delà du cadre opérationnel de trois ans convenu en 2018 : l'alliance entre les deux géants de la distribution prendra donc officiellement fin le 31 décembre 2021. Derichebourg annonce ce jour le lancement d'une offre d'un montant principal total de 300 000 000 d'euros d'obligations senior à échéance 2028. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Michelin avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 euros, nouvelle cible impliquant un potentiel de progression de 17% pour l'action du fabricant français de pneumatiques.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.43%