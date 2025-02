CAC40: en vert, Société Générale poursuit sa hausse information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 17:54









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,28%, à 8028 points, tirée par Société Générale (+3,6% aujourd'hui et près de +35% depuis le début de l'année) et STMicro (+2%).



Si certains investisseurs font mine de temporiser dans l'attente de nouveaux développements concernant les relations commerciales et douanières la tendance haussière reste nettement haussière en Europe avec +0,6% pour Euro-Stoxx50 et le DAX.



'Les intervenants semblent s'être bien adaptés au regain de volatilité inhérent au retour de Trump et bon nombre d'entre eux s'attendaient à ce qu'il prenne de telles mesures', soulignent les analystes de Danske Bank.



Le principal facteur de soutien des actions semble cependant être l'absence d'escalade dans le dossier, les grands partenaires commerciaux des Etats-Unis s'étant abstenus de mettre en oeuvre des mesures de rétorsion.



Cet après-midi, les investisseurs pouvaient s'intéresser à l'audition de Jerome Powell par la commission des services financiers du Congrès. Le président de la Réserve fédérale a laissé entendre qu'il n'y aurait pas de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire dans l'immédiat, confirmant les analyses d'Oddo BHF qui plaidait pour le 'wait and see'.



A Wall Street, est finalement mitigée, les trois indices stagnant à proximité de leur point d'équilibre.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se tend de +4Pts vers 4,536%.



Le Bund de même échéance affiche +7Pts vers 2,4310% et l'OAT se dégrade de +7,5Pts de base vers 3,16500% soit un spread peu changé de 73 pts (contre 72,5 lundi).



L'euro reprend 0,4% face au billet vert, autour des 1,0349$ tandis que les cours pétroliers amorcent un rebond technique, inversant la tendance baissière qui les pénalisait depuis le 15 janvier.



A Londres, le baril de Brent progresse de 0,9%, à 76,8$.



L'once d'or (contrat avril) évolue à 2904$ (+1,5%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Kering a publié ce matin un résultat net part du groupe (RNPG) en chute de 62% à 1,13 milliard d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en baisse de 46% à 2,55 milliards, soit une marge ramenée à 14,9% contre 24,3% en 2023.



EssilorLuxottica annonce l'acquisition de Cellview Imaging Inc, une start-up canadienne basée à Toronto, qui 'conçoit et fabrique des instruments innovants et très performants de diagnostic par imagerie grâce à une solide expertise R&D interne'.



Alstom a signé un accord-cadre de 600 ME avec Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire publique allemande, portant sur la digitalisation du réseau ferroviaire en Allemagne.



Enfin, Thales annonce la signature avec Bharat Dynamics Ltd (BDL) d'un contrat pour la fourniture initiale de systèmes de défense aérienne portables LBRM (Laser Beam Riding ManPad) pour renforcer les capacités de défense aérienne de l'Inde







