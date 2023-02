CAC40: en vert, se rapproche de son sommet historique information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 10:55

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,9%, autour des 7365 points, s'approchant de son sommet historique (7384 points), tirée par Orange (+5%) et Pernod Ricard (+4,8%) qui ont publié leurs résultats ce matin (voir plus bas).



Les investisseurs sont maintenant dans l'attente de plusieurs publications d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, avec entre autres les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage et l'indice de la Fed de Philadelphie.



Les chiffres de la construction résidentielle, en l'espèce les permis de construire et les mises en chantier, devraient notamment montrer que le pire est passé pour le secteur de l'immobilier, même s'il apparaît prématuré d'attendre un véritable retournement de tendance.



Ces statistiques permettront aussi d'alimenter le débat sur la remontée des taux de la Réserve fédérale, qui demeure le facteur dominant sur les marchés actuellement, avec pour conséquence la vigueur du dollar et un redressement des rendements obligataires.



Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans a ainsi atteint hier un nouveau plus haut depuis le début de l'année, à plus de 3,80%, contre 3,37% il y a encore un mois.



Dans l'actualité des sociétés, Orange dévoile un résultat net de 2022 de 2,62 milliards d'euros, contre 778 millions en 2021, et un cash-flow organique des activités télécoms en croissance de 27,4% à 3,06 milliards, en ligne avec son objectif d'au moins 2,9 milliards.



Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe en croissance faciale de 29% à 1,79 milliard d'euros pour son premier semestre 2022-23, reflétant principalement une hausse du résultat opérationnel courant (+12% en termes de croissance interne) à 2,42 milliards.



Renault Group revendique pour 2022 une amélioration significative de sa profitabilité, avec un résultat net des activités poursuivies à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 1,1 milliard, et une marge opérationnelle de l'automobile à 3,3%.



Enfin, Airbus a dévoilé un bénéfice net en hausse de 6% à 1,68 milliard d'euros sur les trois derniers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en progression de 21% à 20,64 milliards d'euros.