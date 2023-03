CAC40: en vert, s'arroge plus de 2% en données hebdomadaires information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 17:51

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance avec un gain de 0.88%, à 7348 points, notamment tirée par la performance de Stellantis (+2,8%), de STMicro (+2,4%) ou encore de Eurofins Scientific (+2,4%).



L'indice parisien s'arroge ainsi plus de 2.2% en hebdo et près de +13.5% depuis le début de l'année, s'approchant de surcroît de son record absolu de 7387 points, signé en séance le 16 février dernier.



Soulignons qu'un certain optimisme est de mise depuis hier soir, alors que Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, indiquait 'qu'un état d'esprit progressif' devait constituer 'la ligne de conduite appropriée pour la banque centrale' avant d'ajouter 's'en tenir à une hausse des taux d'un quart de point pour la réunion du 22 mars', rapporte Wells Fargo.



Alors que l'incertitude demeure toujours quant à l'évolution de la politique monétaire des banques centrales, la prise de position de Raphael.Bostic a au moins le mérite de montrer que le débat reste toujours ouvert au sein de la Fed.



Les rendements obligataires se sont un peu détendus ce vendredi après les nouveaux records pour les OAT françaises et les Bunds allemands inscrits la veille.

Nos OAT effacent -2Pts à 3,22%, les Bunds -2Pts à 2,735%, les BTP italiens -6Pts à 4,57%.



Les chiffres du jour démontrent pourtant la robustesse de notre économie : le PMI composite S&P Global de l'activité globale en France fait son retour en zone d'expansion, passant de 49,1 en janvier à 51,7 en février, après trois mois consécutifs de contraction.



Ce rebond de l'activité a toutefois entièrement reposé sur les bonnes performances du secteur des services, la production manufacturière ayant au contraire enregistré son plus important repli depuis octobre 2022. Cette performance éloigne, au moins temporairement, le risque de récession sur le Vieux Continent.



Toujours sur le front des statistiques françaises, en janvier, la production a diminué sur un mois dans l'industrie manufacturière ( 1,8% après +0,2%) comme dans l'ensemble de l'industrie ( 1,9% après +1,5%), selon des données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO).



L'Insee, qui publie ces chiffres, met en avant un net repli dans les matériels de transport ( 6,7% après +8%), en particulier dans les autres matériels de transport ( 9,5%, après +13,5%) et plus modérément dans l'automobile ( 2,6%, après +0,9%).



Dans la zone euro, l'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale est passé de 50,3 en janvier à 52,0 en février, signalant une poursuite de la croissance de l'activité de la zone euro, le rythme de l'expansion ayant en outre été le plus marqué depuis juin 2022.



Côté Etats-Unis, le secteur privé américain est parvenu à se stabiliser en février (après sept mois de contraction), à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à 50,1 en définitive, contre 50,2 en estimation flash, et 46,8 pour le mois précédent.



S&P Global souligne notamment que les créations d'emplois dans le secteur privé ont atteint leur rythme le plus élevé depuis septembre 2022.



Enfin, l'ISM des 'services' publié à 16H ressort à 55,1 contre 54,3 attendu : encore un chiffre 'plus robuste que prévu'.

Toutefois, on constate quelques signes de faiblesse au niveau des sous-indices de l'ISM.



La composante de l'activité et de la production dans les services s'est ainsi repliée à 56,3 en février, contre 60,4 le mois précédent, tandis que celle des livraisons s'est dégradée à 47,6 contre 50.

La composante de l'emploi a progressé à 54 après 50 en janvier, tout comme celle des nouveaux contrats, qui ressort à 62,6 contre 60,4 le mois auparavant...



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, le groupe de géosciences CGG (+9.9%) dévoile un résultat net de 43 millions de dollars sur l'année 2022, contre une perte nette de 180 millions en 2021, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté des activités en hausse de 88% à 147 millions, soit une marge de 16%.



Bonduelle (+5.7%) publie au titre de son premier semestre de l'exercice 2022-23 un résultat net des activités poursuivies en progression de 35,3% à 14,4 millions d'euros et une marge opérationnelle courante en amélioration de 94 points de base à 3,5%.



Ipsen (-0.9%) annonce la finalisation de l'acquisition d'Albireo Pharma, une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des modulateurs d'acides biliaires pour le traitement des maladies hépatiques rares, une acquisition annoncée au mois de janvier.



Enfin, Alstom a annoncé vendredi l'inauguration de son nouveau site industriel de Valmadrera, au bord du lac de Côme, qu'il destine à la fabrication d'équipements d'alimentation électrique pour ses trains, métros et tramways.