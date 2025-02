CAC40: en vert, profite de l'envolée de Société Générale information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 0,7%, autour des 7950 points, tirée par Société Générale qui gagne plus de 9% après ses résultats, suivie par Teleperformance et Pernod Ricard (+3,2%).



Les mesures protectionnistes annoncées le week-end dernier par le président américain Donald Trump ont fait resurgir depuis le début de la semaine le spectre d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires commerciaux.



Néanmoins, les investisseurs espèrent pouvoir oublier pour un temps les tensions commerciales afin de se concentrer de nouveau sur l'actualité économique et les résultats des entreprises cotées.



Depuis mardi, les intervenants semblent un peu moins inquiets des questions de politique internationale, considérant comme un signal positif l'absence de mauvaises nouvelles supplémentaires, ce qui les conduit à repasser à l'achat sur les actions à la recherche de bonnes affaires potentielles.



La Bourse de New York s'est d'ailleurs arrachée à la hausse au cours du dernier quart d'heure de cotations hier, ce qui a permis au Nasdaq de clôturer in extremis dans le vert (+0,2%) tandis que le Dow Jones a fini sur une hausse de 0,7%.



Les marchés pourraient ainsi s'octroyer une petite pause aujourd'hui avant de s'engager dans une fin de semaine effrénée avec les résultats d'Amazon, prévus ce soir, et le rapport sur l'emploi américain qui paraîtra demain.



Les comptes d'Amazon fourniront des indications intéressantes sur la santé du marché du 'cloud', un segment fortement lié au développement de l'IA, après les performances décevantes d'Alphabet (Google) en la matière mardi.

En attendant, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des nouvelles commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande.



Celles-ci ont rebondi de 6,9% en décembre 2024 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après une contraction de 5,2% en novembre (révisée de -5,4% initialement).



Le marché obligataire apparaît toujours tiraillé entre les craintes de guerre commerciale et leurs répercussions inflationnistes, qui tirent les rendements à la hausse, et son statut d'actif refuge dans un contexte de marché nerveux, qui favorise la baisse des taux.



Après un ISM des services moins bon que prévu plaidant pour une poursuite de l'assouplissement monétaire de la Fed, le rendement des emprunts du Trésor américain à 10 ans revient autour de 4,44% tandis que le Bund de même échéance évolue à 2,38%.



La crainte d'une guerre commerciale susceptible de freiner la croissance économique américaine pèse sur le dollar et l'euro en profite pour se rapprocher de la barre de 1,036$ tout en restant sous pression en vue du prochain scrutin en Allemagne.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut se stabilisent après leur net repli de la veille. Le baril de Brent reprend 0,4% à 75 dollars.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Société Générale publie pour le quatrième trimestre 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) multiplié par 2,4 à 1,04 milliard d'euros, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 6,6%, et un résultat brut d'exploitation (RBE) accru de 57% à 2,03 milliards.



Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 1,19 milliard d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, en baisse de 24%, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (ROC) de 1,98 milliard, en baisse organique de 2% (-7% en publié).



Pernod Ricard indique anticiper désormais en 2024-25 une baisse organique 'low single digit' du chiffre d'affaires tout en stabilisant sa marge opérationnelle organique, 'dans un environnement macro-économique difficile et des incertitudes géopolitiques accrues'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.