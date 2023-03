CAC40: en vert, atteint des niveaux historiques information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 18:01

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris débute la semaine en vert avec un gain de 0,34%, à 7373 points, notamment tiré par Michelin (+2,4%) ou Worldline (+2%). Ce matin, peu après l'ouverture, l'indice parisien avait même brièvement franchit les 7400 points (autour de +0.6%) une altitude encore inexplorée jusqu'à ce jour.



Néanmoins, le franchissement historique de ce seuil n'a pas entraîné de déferlante d'achats algorithmiques et les volumes sont d'ailleurs restés assez limités, avec à peine 3 milliards d'euros échangés au cours de la séance.



A noter qu'outre-Atlantique, Wall Street s'est drapée de vert, avec +1% sur le Nasdaq, +0,6% sur le S&P500 et +0,3% sur le Dow Jones. Les indices états-uniens poursuivent ainsi le rebond de la semaine écoulée dans l'attente de la publication, vendredi, du rapport sur l'emploi américain qui constituera le point d'orgue de la semaine sur le front des statistiques.



Pour le mois de février, les économistes tablent sur seulement 220.000 créations de postes après les 517.000 annoncées en janvier.

En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance cet après-midi des chiffres des commandes à l'industrie américaine.



Celles-ci ont reculé de 1,6% en janvier, après une hausse de 1,7% en décembre (chiffre révisé par rapport au chiffre +1,8% initialement annoncé), un chiffre qui témoigne de la fragilité actuelle du secteur manufacturier outre-Atlantique.



Le département du Commerce états-unien précise que les commandes de matériels de transport ont notamment reculé de 13,3% tandis que les commandes de biens durables sont en baisse de 4,5%.



En revanche les commandes de biens d'équipement hors transport -considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- s'inscrivent en hausse de 1,2% entre décembre et janvier.



Alors que les interrogations sont toujours nombreuses quant à l'évolution de la politique monétaire des banques centrales, le baromètre FedWatch du CME Group indique que le marché estime actuellement à un peu plus de 75% la probabilité d'un relèvement d'un quart de point à l'issue de la réunion du 22 mars, et à moins de 25% celle d'une hausse d'un demi-point.



La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi américain s'avérera donc déterminante en perspective des réunions des grandes banques centrales attendues au cours des prochaines semaines.



Dans cette optique, l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, par les parlementaires américains demain et mercredi sera également particulièrement suivie.



En Europe, les ventes au détail ont augmenté moins que prévu dans la zone euro au mois de janvier, ce qui laisse penser que les hausses de prix pèsent sur la demande des ménages.



Les ventes au détail dans les 20 pays partageant la monnaie unique ont augmenté de 0,3% en janvier par rapport au mois de décembre, mais ressortent en diminution de 2,3% sur un an, selon les statistiques d'Eurostat.



Les économistes s'attendaient pour le mois de janvier à un rebond plus vigoureux de la consommation, de l'ordre de 0,6%, après la baisse de 1,7% enregistrée en décembre.





A noter que sur le marché obligataire, l'heure est à l'accalmie après les fortes turbulences de la semaine précédente et les rendements de référence de la zone euro tendent à se replier après avoir récemment atteint leurs pires niveaux depuis 12 ans



Après quatre semaines de renchérissement, le rendement du Bund allemand à dix ans se tasse de -1Pts à 2,705% tandis que le dix ans français se détend de -1,2Pts à 3,203% après avoir atteint 3,25% jeudi dernier, 3,21% vendredi soir.



Le 10 ans américain reflue lui aussi, de 3,965% vers 3,917%, après avoir dépassé 4% la semaine passée, mais ce taux de référence ne devrait pas manquer de se remettre en mouvement à l'approche des chiffres de l'emploi de vendredi.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce l'acquisition de Polska Grupa Biogazowa (PGB) - le principal producteur polonais de biogaz - et d'un portefeuille de projets solaires en développement, d'une capacité de 200 mégawatts (MW).



Alstom indique avoir remporté auprès de Mitsubishi Corporation un contrat portant sur la fourniture d'un système ferroviaire intégré pour l'extension du projet North-South Commuter Railway (NSCR) aux Philippines.



EDF a annoncé lundi la signature d'une lettre d'intention avec Edison, Ansaldo Energia et Ansaldo Nucleare ayant pour objectif de collaborer au développement du nouveau nucléaire en Europe et d'en favoriser sa diffusion, notamment en Italie sur le long terme.



Enfin, La Metropolitan Transportation Authority (MTA) a octroyé à Crosstown Partners, consortium entre Thales et TC Electric (TCE), un contrat portant sur le déploiement du système de signalisation CBTC SelTrac, et la modernisation du système de signaux, des voies et des équipements.