CAC40: en très légère hausse, des incertitudes demeurent information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 10:41

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en légère hausse ce matin, autour des 7315 points (+0,2%), notamment tirée par Stellantis et Axa (+3,6%).



L'environnement de marché reste néanmoins toujours perturbé par la crainte de nouvelles hausses de taux qui pourraient faire vaciller une économie qui semble pour l'instant échapper à la récession.



Hier soir, la publication des 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed a montré que plusieurs responsables de l'institution restaient favorables à une hausse plus importante des taux d'intérêt de 50 points de base en raison de la persistance d'une inflation élevée.



Les investisseurs ont toutefois estimé que ces 'minutes' n'apportaient aucun élément à même de modifier leurs attentes en matière de taux, qui ont été significativement revues à la hausse ces dernières semaines.



Alors qu'à la fin du mois de janvier, le taux final de la Fed prévu était estimé à 4,9% à horizon juin, les marchés tablent désormais sur un taux final de plus de 5,3% au mois de juillet.



Or, comme le rappelle William De Vijlder, l'économiste en chef de BNP Paribas, 'plus le taux final est élevé, plus grande est la probabilité d'un atterrissage agité'.



Dans ce contexte, il conviendra de suivre - en tout début d'après-midi - la deuxième estimation du PIB américain de quatrième trimestre. Avec une croissance attendue à 2,9%, ces chiffres devraient confirmer que la menace d'une récession s'éloigne aux Etats-Unis.



Dans la zone euro, l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier - attendu en fin de matinée - permettra aux investisseurs d'affiner leurs anticipations en matière de taux.



Concernant l'actualité des sociétés, EssilorLuxottica revendique une année 2022 record avec un résultat net part du groupe ajusté en hausse de 23,3% à 2,86 milliards d'euros et une marge opérationnelle ajustée à 16,8%, en amélioration de 70 points de base par rapport au pro forma 2021.



Arkema dévoile au titre de 2022 une hausse de 30,2% du résultat net courant à 1,17 milliard d'euros, soit 15,75 euros par action, et un EBITDA au plus haut historique de 2,11 milliards, en progression de 22,2%, soit une marge améliorée de 0,2 point à 18,3%.



Bouygues publie un résultat net part du groupe en repli de 13,5% à 973 millions d'euros pour 2022, mais affirme avoir atteint ses objectifs annuels avec, hors Equans, un résultat opérationnel courant en hausse de 152 millions d'euros et un chiffre d'affaires accru de 8%.



Enfin, Getlink dévoile un résultat net de 252 millions d'euros pour 2022, contre une perte de 229 millions l'année précédente, et un EBITDA triplé (+198%) à 886 millions, après provision d'un montant de 142 millions liée au futur partage des bénéfices d'ElecLink.