CAC40 : en tête du peloton européen, s'installe au-delà 5.000

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'est montré hésitante ce matin, ren hausse mercredi matin après avoir signé la veille l'une de ses plus belles séances de l'année 2020. L'indice CAC entamait la journée à l'équilibre, puis prenait +1,2% vers10H15, avant de tout reperdre vers midi... puis soudaine réaccélération à la hausse pour aller tester 5.026 (+1,5%) puis stabilisation vers 5.020 alors que les gains des indices US fondent de plus de deux tiers en 1/4 heure... mais le CAC ne bronche pas.

L'Euro-Stoxx50 maintient également la cadence avec +1,1% vers 3

275/3.280 alors que Paris sert réellement de locomotive.

A 48H de la séance des '4 sorcières', rien ne semble pouvoir incommoder les acheteurs ni faire dérailler la hausse: une clôture au-delà des 5.000 semble l'objectif recherché, pour le Nasdaq-100, la barre des 10.000 reste à portée (elle a été refranchie hier)... comme si aucun nuage n'obscurcissait l'horizon.

'La préoccupation actuelle sur le risque d'un retour de l'épidémie aux Etats-Unis, et du risque d'un scénario en 'W', pourrait faire rapidement oublier ces 'bonnes nouvelles' économiques, en grande partie dans les cours', prévient-on chez Aurel BGC.

Certains observateurs font remarquer que si les marchés remontent, c'est surtout parce que toutes les ombres au tableau ont été délibérément ignorées.

'La préoccupation centrale des marchés financiers va rester la manifestation d'une seconde vague de coronavirus dans les Etats américains les plus peuplés, comme le Texas, la Floride et la Californie, (des progressions de +25% des cas y sont recensés, de même en Arizona et au Nevada) et la crainte de nouvelles mesures de confinement qui y est associée', expliquent les équipes de Danske Bank.

'La Chine est elle aussi confrontée à un problème de résurgence du virus à Pékin, où les écoles ont dû être fermées hier', rappelle la banque scandinave.

En Asie, les places boursières accusaient de légers replis mercredi, l'indice Nikkei de Tokyo rétrocédant ainsi 0,5% après son envolée de près de 5% d'hier.

L'annonce de la mort de vingt soldats indiens lors d'accrochages avec les forces chinoises dans la région de l'Himalaya semble également peser sur la tendance.

Aucun indicateur de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui mais une indication tout de même sur la vigueur du secteur immobilier aux Etats Unis: les mises en chantier de logements ont augmenté de +4,3% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 974.000 en rythme annualisé, après 934.000 en avril.

C'est toutefois une petite déception car les analystes espéraient, pour leur part, une hausse plus nette de cet indicateur, vers 1,1 million.

Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté, s'établissant à 1.220.000, après 1.066.000, ce qui correspond à une hausse de +14,4%. Cet indicateur est globalement en ligne avec les attentes.

Du coté des valeurs, Worldline -qui avait stagné la veille- est en tête du CAC avec +5%, loin devant Atos avec +3%.

Capgemini (+1,7%) a refinancé avec succès la dette portée par Altran. Le groupe a fixé les conditions d'un emprunt obligataire de 1,6 milliard d'euros comprenant 2 tranches : 800 millions d'euros à 5 ans, portant un coupon de 0,625% (prix d'émission 99,887%) et 800 millions d'euros à 10 ans, portant un coupon de 1,125% (prix d'émission 99,521%).

Eiffage se voit attribuer la note de crédit court terme F2 chez Fitch Ratings. Cette notation s'applique également à ses deux programmes de financement de NeuCP et NeuMTN.

Cafom a décidé de vendre sa filiale Habitat. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de recentrage du Groupe Cafom sur l'exploitation de franchises en Outre-Mer (But, Darty et Habitat à ce jour) et de sites e-commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com). Cafom a décidé d'accorder une exclusivité de discussion et de négociation à Monsieur Thierry Le Guénic.