Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : en territoire record mais amorphe et sans volumes Cercle Finance • 25/05/2021 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,05%) reste quasi stable depuis l'ouverture, ou affiche un léger biais positif, malgré la progression de Wall Street et la forte hausse des marchés asiatiques (Chine), après des déclarations jugées encourageantes de la Réserve fédérale concernant (qui martèle sans relâche la thèse de l'inflation 'transitoire'). Lael Brainard, gouverneure de la Réserve fédérale, a estimé hier que les pressions inflationnistes n'étaient que 'passagères', ce qui semble favoriser l'appétit pour le risque. Thomas Barkin (FED de Richmond) défend la même thèse ce mardi, et juge indispensable de poursuivre le soutien à l'économie US jusqu'au retour au plein emploi. L'indice CAC 40 oscille de part et d'autre des 6.410, dans des volumes (820MdsE) à peine plus étoffés que la veille (journée semi-fériée): la bourse de Paris pourrait bien inscrire un nouveau record absolu de clôture avec une pression acheteuse digne d'un 15 août tombant un lundi (rappel: Paris est ouvert le 14 juillet si c'est en semaine, le 15 août et le 11 novembre). Peu de 'market movers' mais un chiffre tout de même: le prix de maisons bondit de +13,2% sur 12 mois selon le baromètre mensuel Case/Shiller Malgré plusieurs chiffres conjoncturels 'forts', la tension semble quelque peu en train de retomber, comme l'illustre la détente des taux américains, avec un T-Bond à 10 ans qui revient autour du seuil de 1,60%. Cela pèse sur le Dollar qui s'enfonce sous les 1,225/E et pourrait bien retracer son plancher annuel des 1,2350 à brève échéance, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour nos exportateurs. La fin de séance de mardi sera animée par le dernier indice du Conference Board. Après son sursaut spectaculaire du printemps, l'indice de confiance compilé par l'organisation patronale pourrait avoir marqué le pas au mois de mai. A Paris, Sodexo annonce que le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a confirmé la décision arbitrale, favorable à Sodexo, rendue le 28 janvier 2019 dans le cadre de la procédure qui l'opposait à l'Etat hongrois depuis 2014. Pour rappel, cette décision arbitrale ordonnait le versement par l'Etat hongrois d'une indemnité de 73 millions d'euros et d'intérêts à Sodexo. Saint-Gobain a annoncé un investissement d'environ 25 ME dans son usine de plaques de plâtre de Fredrikstad en Norvège, permettant d'accroître ses capacités de production d'environ 40% et de faire de son usine le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone au monde. Abivax (le titre gagnait +50% à l'ouverture, +38% à présent) fait part de résultats positifs de l'étude clinique d'induction de phase 2b et de données préliminaires positives de la phase de maintenance dans la rectocolite hémorragique (RCH), avec son ABX464. Il prévoit d'initier la phase 3 avant la fin de l'année.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.04%